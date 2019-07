von Yvonne Würth

Einen Nachmittag lang verwandelte sich der Kindergarten Regenbogen Eggingen in eine Zirkusarena. Wilde Tiere, Schlangenbeschwörer, ein Flohzirkus und lustige Clowns, alles, was ein richtiger Zirkus braucht, war vorhanden. Zirkusdirektorin Gisela Flügel, die Leiterin des Kindergartens, trat mit ihrem Enkel und Nachfolger Julian Waldkircher auf. Dieser stellte jede Darbietung mit seinem Spruch vor: „Lichter aus, Spotlights an, unsere (Clowns, Flohzirkus, wilde Tiere, starke Pippi, Schlangenbeschwörer, Seiltänzerinnen) sind jetzt dran und was kommt raus? Ein tobender Applaus.“

Im Zirkus Halli-Galli waren auch Seiltänzerinnen zu bewundern. | Bild: Yvonne Würth

In Reimform erläuterte Flügel die einzelnen Attraktionen. Die Eltern waren begeistert von ihrem Nachwuchs, der sich altersgerecht auf die Vorführungen vorbereitet hatte und in themengemäßen Kostümen in kleinen Gruppen in das Strohballen-Zirkusrund trat. Da gab es lustige Clowns, die die Eltern neckten, ein Flohzirkus, der lustig mit dem Po wackelte, wilde Tiere, die ohne Quälerei ihrem Dompteur folgten, starke Männer und eine starke Pippi Langstrumpf, die ihr Können vorführten, Schlangenbeschwörer, die aus dem Korb die giftigsten Schlangen bezirzten und grazile Seiltänzerinnen, die in schwindelnder Höhe Trittsicherheit bewiesen.

Dass auch die Eltern gehörig veräppelt wurden, gehört bei der Clown-Nummer dazu. Ein Schätzspiel sowie Kuchenbuffet ergänzten die Veranstaltung. | Bild: Yvonne Würth

Den Rahmen bildete Alessia als Clown Peppino, der sich zuerst schminkte und zum Abschluss abschminkte. Das gemeinsame Abschiedslied zur Melodie von „Ein Männlein steht im Walde“ wurde von allen Kindern lauthals gesungen. Jedes der Kinder erhielt ein Päckchen Popcorn, ein Schätzspiel und die Kaffeebar für die Eltern rundete den Nachmittag ab.