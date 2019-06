von Yvonne Würth

Der Egginger Schreinermeister Otmar Hotz ist am 23. Mai überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben. Er brachte sich bis zum letzten Tag nach wie vor mit vollem Engagement in der Schreinerei und auch im öffentlichen Leben der Gemeinde ein. Die Beerdigung fand mit reger Anteilnahme der Bevölkerung statt.

24 Jahre im Gemeinderat

Im November 2003 wurde ihm für seine langjährigen Verdienste als Gemeinderat die Verdienstmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. Insgesamt war Otmar Hotz 24 Jahre als Gemeinderat für die Gemeinde Eggingen tätig, von seiner erstmaligen Wahl in den Gemeinderat im April 1975 bis November 1984 sowie vom Oktober 1989 bis einschließlich August 2004.

Zahlreiche Ehrenämter

Als Schöffe am Amtsgericht Waldshut sowie Mitglied im Gemeinderat, Pfarrgemeinderat und der Sozialstation investierte er unzählige Stunden für seine Mitmenschen. Ebenso wichtig war ihm auch die ewige Anbetung im benachbarten Marienkloster Ofteringen. Als Aktiv- und Passivmitglied nahm er auch rege Teil am Vereinsleben teil, unter anderem beim Siedlerbund, Kirchenchor, Singkreis, Guggenmusik, Narrenverein, Musikverein, Tennisclub, Sportverein, TuS Eggingen sowie dem CDU-Ortsverband. Gerne ging er auf den Sportplatz, um ein Spiel anzusehen, beim TuS spielte er mit Hingabe Faustball und sehr gerne ging er auch zum Kegeln.

In den Betrieb hineingewachsen

Am 22. November 1943 in Stühlingen geboren, brachte Otmar Hotz sich bereits in jungen Jahren im elterlichen Betrieb ein bei seinen Eltern Schreinermeister Anton Hotz und Anna Hotz. Die Familie hatte sieben Söhne.

Berufliche Entwicklung

Nach der Prüfung zum Schreinermeister im Mai 1968 übernahm er den elterlichen Betrieb im Jahr 1978. Die Hochzeit mit seiner späteren Ehefrau Annemarie Hotz fand im Oktober 1969 statt, zusammen hatten sie sechs Kinder groß gezogen. Sohn Martin Hotz übernahm das Geschäft im Jahr 2008.

Privatleben

Langeweile gab es bei Otmar Hotz nie und seine elf Enkelkinder waren sein ganzer Stolz. Ein Großteil seines Lebens waren seine Arbeit und seine Familie, für beide gab er alles von sich. Die Enkelkinder liebten es, mit ihrem Opa zu Kunden mitzugehen, um bei kleineren Arbeiten mitzuhelfen. Den Ausgleich zur Arbeit fand Otmar Hotz in der Gartenarbeit. Beinahe täglich war er im Garten tätig und jätete Unkraut – nicht nur in seinem eigenen Garten. Seine Leidenschaft war die Pflege seiner Orchideensammlung, außerdem ging er sehr gerne mit seiner Frau auf kleinere Reisen.