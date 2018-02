Eggingen In Eggingen entbrennt ein großer Kampf um die Schlüssel

Die Narren haben in Eggingen wieder das Sagen. Allerdings wollten Bürgermeister und Schulleiter den Kampf um die Schlüssel nicht kampflos aufgeben.

Die Narren regieren wieder in Eggingen. Am Schmutzigen Donnerstag haben die Narren wieder das Rathaus gestürmt und die Macht über die närrischen Tage an sich gerissen. Doch Bürgermeister Karlheinz Gantert und seine Mannschaft waren bestens darauf vorbereitet. Sie empfingen die Narren in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Eingangsbereich des Rathauses, sondern in der neu renovierten Gemeindehalle. Bürgermeister Gantert hatte das Foyer der Halle geöffnet – die Luft roch stark nach neuer Farbe. Ganz ohne Kampf gab der Bürgermeister jedoch sein Amt nicht ab und so mussten die Narren sich seine Kampfeslust in gereimter Form anhören. Dann zogen die Narren nach einer Stärkung weiter zur Grundschule. Dort warteten die Schüler schon sehnsüchtig auf die Narren und empfingen sie mit einem stattlichen Spalier. Hier kämpften Schüler und Narren gemeinsam, bis die Lehrer den Schlüssel herausgaben.