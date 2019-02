von Lucia van Kreuningen

Einige größere Projekte stehen in den nächsten Jahren im Fokus der Gemeindeverwaltung Eggingen. Wann diese aber in Angriff genommen werden, ist noch offen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung legte Rechnungsamtsleiterin Renate Baumgartner dem Gremium nicht nur die 236 Seiten umfassende und nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht angefertigte Haushaltssatzung für das Jahr 2019 vor, sondern auch eine mittelfristig angelegte Planung.

Mittelfristige Planung

Diese sieht im Jahr 2020 für den Medienausbau der Grundschule Eggingen 10 000 Euro, für die Tilgung von Krediten 60 078 Euro, für Parkanlage und Spielplatz Ortsmitte, der bereits im März 2019 begonnen wird, 265 000 Euro, Investitionsumlagen zum Abwasserzweckverband von 20 000 Euro und für bewegliche Sachen 23 000 Euro vor. Der größte Posten ist die Erschließung des Baugebiets „Rosenäcker“ für rund 920 000 Euro.

Das neue Baugebiet in Eggingen soll oberhalb des Gebiets "Schönbrunnen" auf dem Gelände der Rosenäcker liegen. Dieses Thema wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen und Bürgermeister Gantert wies darauf hin, dass bereits Anfragen für neues Bauland eingegangen sind. | Bild: Lucia van Kreuningen

Die Preise für Baugrund werden voraussichtlich steigen, den Berechnungen liegen 100 Euro pro Quadratmeter zugrunde. Gemeinderat Martin Blum erinnerte daran, dass in den nächsten Jahren auch Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Abwasserleitungen im Hinterkopf behalten werden sollen. Im Jahr 2021, so die Vorlage der Rechnungsamtsleiterin, sind keine größeren Projekte vorgesehen. Dafür die Tilgung von Krediten in Höhe von 8828 Euro, Investitionsumlage AZV von 20 000 Euro, bewegliche Sachen für 15 000 Euro, eine Urnenwand im Friedhof für 35 000 Euro und ein Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 55 000 Euro.

Zweifel am Feuerwehrtransporter

Zu diesem Punkt ergaben sich Diskussionen, denn Gemeinderat Holger Albicker stellte die Anschaffung dieses Fahrzeugs infrage: „Zu was braucht man das? Es sind doch kurze Wege in Eggingen.“ Zu dieser Aussage mischte sich aus dem Zuhörerraum Feuerwehrkommandant Kim Huber ein und erklärte: „Das Problem ist einfach, dass wir zu viele aktive Mitglieder haben und die Sitzplätze in den Fahrzeugen sind zu knapp, dazu ist es versicherungstechnisch gar nicht mehr zugelassen, dass wir mit Privatautos nachrücken, was momentan so ist.“

Diese Erklärung fiel jedoch nicht zur Zufriedenheit von Gemeinderat Albicker aus und er bohrte nach: „Ich frage mich natürlich: Wenn es darum geht, Leute hinzubringen, dann kaufen wir ein Auto, malen das rot an. Ich frage mich tatsächlich: Ist das eine gute Investition? Der weiteste Weg, den wir fahren müssen, ist doch nach Stühlingen oder Wutöschingen und wenn die Versicherung das Problem ist, dann kann jeder mit seinem Auto fahren und dann versichern wir jedes Auto.“

Verständnis für die Problematik

Auch Gemeinderat Holger Kostenbader trat in diese Diskussion ein: „Also ich sehe das Problem. Ich bin froh, wenn nicht mit falschem Ehrgeiz mit Zivilfahrzeugen zum Einsatzort gefahren wird, das gefährdet alle. Du brauchst das Blaulicht, brauchst den Transportwagen, das ist auch für die Sicherheit im Straßenverkehr, anders kann es auch nicht sein, dass plötzlich viele Autos am Einsatzort rumstehen und im Weg sind. Ich sehe die Notwendigkeit eines MTW. Es ist wie Jagdinstinkt, man fährt mit seinem Privatauto zum Brandort, keiner sieht, dass du von der Feuerwehr bist, das ist ziemlich heiß.“ Gemeinderat Martin Blum erinnerte daran, dass das Platzangebot am Standort des Feuerwehrgerätehauses nicht besser wird. „Ich meine, irgendwann müssen wir schon mal einen Plan aufstellen, wo wir festlegen, wann wird das neue Gerätehaus gebaut.“

Auch ein neues Gerätehaus wird geplant

Schließlich sagte Bürgermeister Karlheinz Gantert: „Die Startphase beginnt, wenn das neue Gemeinderatsgremium konzipiert ist. Der Startschuss ist vom jetzigen Gemeinderat gemacht. Im Juni wird die Startphase mit dem neuen Gremium besprochen, ein Gerätehaus in der Dimension, wie wir das benötigen, kann eine Höhe von 1,5 bis 2 Millionen Euro betragen und wir müssen haushaltsmäßig wirtschaften.“ Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde einstimmig beschlossen.