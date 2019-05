Rege besucht wurde die zweieinhalbstündige Infoveranstaltung zur naturnahen Umgestaltung des Mauchenbachs in Kombination mit der Errichtung einer Spiel- und Erholungsfläche im Pfarrsaal Eggingen.

Bürgermeister Karlheinz Gantert und der mit der Planung beauftragte Landschaftsarchitekt Klaus Wiederkehr aus Nürtingen erläuterten die einzelnen Schritte seit den ersten Ideen im Jahr 2005 bis zur geplanten Fertigstellung, die zum Jahresende erfolgen soll.

Im Anschluss nutzten die Egginger Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Diese betrafen Hochwasserschutz, Kosten und Verkehrssituation.

Reinhard Limberger: „Der Hochwasserschutz gehört vor das Dorf und nicht durchs Dorf.“ Das große Hochwasser beim Musikfest 1974 ist vielen Eggingern noch in Erinnerung. Klaus Wiederkehr: „Wir bauen nur einen Spielplatz, aber den bauen wir intelligent, das ist ein erster Schritt und jede weitere Maßnahme ist förderfähig.“

Er zählte die Vorteile des „intelligenten Spielplatzes„ auf: Eine schöne Ortsmitte, 3000 Kubikmeter Rückhaltevolumen – und das alles mit Fördergeldern. Bürgermeister Karlheinz Gantert bestätigte die Überlegungen, dass unter anderem vor dem Dorf zwischen Fischzucht Westermaier und den ersten Wohnhäusern weitere Maßnahmen für den Hochwasserschutz getroffen werden müssen, aber meinte auch, dass „wir werden uns nicht zu 100 Prozent schützen können“.

Es sei geplant, dass der untere Teil bei Halle und Schule vollaufen kann, um dem Hochwasser die Spitze zu nehmen. Der Spielplatz wird dann überflutet, sei aber leicht zu reinigen, die Geräte seien stabil. Durch die über 3000 Kubikmeter zusätzlichen Rückhaltevolumen sollen so weniger Keller als zuvor unter Wasser stehen.

Die weiteren Fragen der Bürger wurden bereits in der jahrelangen Planung mit dem Gemeinderat durchgesprochen und entsprechend in der Umsetzung berücksichtigt. Bernhard Schönle wollte Infos zu den Instandhaltungskosten. Diese seien gering, die Wiese werde zweimal gemäht, der Spielplatz müsse wie jeder andere auch gepflegt werden.

Die Umgestaltung des Mauchenbachs kann allerdings nichts an der aktuellen Verkehrssituation ändern. Die Bonndorferstraße sei laut Gemeinderat Holger Kostenbader auf das Verkehrsaufkommen untersucht worden. Das Zählgerät hat weitaus weniger Autos notiert, um hier aktiv vorzugehen. Schulkinder sind ebenfalls bei der Querung des Amselwegs gefährdet: „Ich frage mich, wann ich das erste Kind wiederbeleben muss“, so Herbert Streuff.

Obwohl der Spielplatz direkt an der Bonndorferstraße liegt, gab es hier Entwarnung von Klaus Wiederkehr, denn die dichte Böschung sowie die leichte Überhöhung sollen diesen vor dem Verkehr schützen. Gemeinderat Klaus Mayer ist zuversichtlich: „Der Gehweg ist nun weg von der Bonndorferstraße, die Kinder sind nun besser geschützt als vorher.“

Was der Hauptgrund sei, warum der alte Spielplatz wegkomme, wollte Günter Dorka wissen. Bürgermeister Karlheinz Gantert entgegnete darauf, dass mehrere junge Familien nicht damit zufrieden waren. An dessen Stelle soll eine Wohnanlage für seniorengerechtes Wohnen entstehen, und das mitten im Dorf: „So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.“

Während der Umbaumaßnahmen wird der Straßenabschnitt zwischen beiden Grünstreifen gesperrt. Eine Einbahnstraße in Richtung Kirche ermöglicht den Anliegern das Durchkommen. Ziel nach den Baumaßnahmen ist, dass Autos nicht mehr zwischen Schule und Spielplatz durchfahren, zwei Randsteine sollen dies erschweren.

Bürgermeister Karlheinz Gantert berichtete erfreut darüber, dass der früher sehr rege Radsportverein Eggingen sein komplettes Vermögen nach der Vereins-Auflösung je zur Hälfte für ein Kleinspielfeld (Bolzplatz) und ein Spielgerät mit Infotafel spenden wird. Insgesamt sind es 18 100 Euro. Ein Multifunktionsplatz, einen Boule-Platz, einen Rosengarten mit Pavillon, ein Spielplatz mit Sitzgelegenheiten sowie über fast die gesamte Länge Möglichkeiten zum schräg Parken sind ebenfalls geplant. „Es soll ein Platz für alle werden“, so Gantert.

Die Kosten

Erste Überlegungen ergaben Kosten für den Spielplatz in Höhe von 400 000 Euro. Da dies bereits Jahre her ist, seien die Kosten heute durch den Baukostenindex höher, erläuterte Klaus Wiederkehr. Der Hochwasserschutz sowie Grundstückskauf (Manfred Vogelbacher, Gasthaus Wilder Mann) kamen dazu. Die Firma Schleith gab als günstigste von vier Firmen ihr Angebot mit 1 079 311 Euro ab, und damit mehr als 40 Prozent über der Kostenberechnung. Die Gemeinderäte verlangten eine Abspeckung der Kosten sowie eine Deckelung von 925 000 Euro Brutto. Fördergelder wurden beantragt und bewilligt: „544 000 Euro bleiben der Gemeinde an Kosten.“