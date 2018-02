Eggingen Heinrich del Core bringt sein Comedy-Programm nach Eggingen

Der Italo-Schwabe Heinrich del Core schildert Alltägliches auf plastische und witzige Weise und zeigt so das Kuriose daran. Die Landfrauen holen ihn für einen Auftritt nach Eggingen.

Mit seinem neuen Programm „Ganz arg wichtig“ gastiert Heinrich del Core am Freitag, 27. April, um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Eggingen. Veranstalter sind die Landfrauen Eggingen. Mit dem schwäbischen Charme eines Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core die alltäglichen Kuriositäten so plastisch, dass man glaubt, selbst dabei gewesen sein.

Voller Selbstironie schildert der Italo-Schwabe seine Alltagsgeschichten, die erst durch seine witzigen Schilderungen zu kuriosen Begebenheiten werden. Mit del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett, heißt es in der Ankündigung der Landfrauen. Seit 2000 ist der ausgebildete Zahntechniker als Comedian und Kabarettist unterwegs. Der Kartenvorverkauf für 20 Euro läuft bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen in Eggingen (Abendkasse: 22 Euro).