Eggingen Guggenmusiker sind in Eggingen vielseitig aktiv

Guggenmusiker sind in Eggingen vielseitig aktiv

Die Mühlbach-Bazis blicken auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Zu ihren Auftritten nehmen die Egginger Guggis oft auch weite Anreisen in Kauf.

Eggingen (luk) Dass Guggenmusiker nicht nur an Fasnacht, sondern das ganze Jahr hindurch aktiv sind, das wurde bei der Hauptversammlung der Mühlbach-Bazis deutlich. So waren die Bazis unter anderem auch bei Wanderungen, Beachvolleyball-Turnieren und der Bauernolympiade der Feuerwehr dabei. Auch beim Ferienprogramm der Gemeinde haben die Guggis einen festen Platz mit ihrem Back- und Kochstudio.

Zu ihren Auftritten nehmen die Egginger Guggis oft auch weite Anreisen in Kauf, wie Schriftführerin Christina Schönle in Erinnerung rief. Das 2017 neu gewählte Vorstandsteam mit Jasmin Büche und Lara Hinnenberger hat seine Feuertaufe bestanden. Jasmin Büche konnte neben Bürgermeisterstellvertreter Holger Albicker auch Narrenvater Rossi VI. sowie Ehrenmitglied Thomas Rohr begrüßen. Albicker übernahm dann auch die Leitung der Neuwahlen. Neu sind Kassiererin Saskia Szurek, Schriftführer Norman Eckert und Beisitzer Manuel Wiesmann. Ingmar Rudolph und Jan Küpfer wurden als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

Seit zehn Jahren ist Manuel Wiesmann mit dabei; Helmar Marder und Martin Büche erhielten für jeweils 20-jährige Mitgliedschaft Geschenkkörbe. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Cristina Schönle, die von 2006 bis 2008 Beisitzerin, dann bis 2017 stellvertretende Vorsitzende und bis zu dieser Versammlung Schriftführerin war. Dank galt der scheidenden Kassiererin, Veronika Ebi, die sich seit 2008 die Vereinsfinanzen kümmerte.