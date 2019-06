Eggingen – Das Ehepaar Stefan und Jennifer Hotz eröffnet am 1.Juni nach einer kurzen Umbauphase den Firmenbetrieb Bressan Obst & Gemüse. Sie übernehmen den Betrieb vom Ehepaar Ilse und Jörg Baumgartner, diese möchten sich bei allen langjährigen Kunden herzlich bedanken: „Dankeschön für die langjährige Treue.“

Die Eröffnung findet diesen Samstag statt, von 8 bis 16 Uhr. Ein Malwettbewerb für Kinder findet ab 10 Uhr statt, der erste Preis ist eine Freikarte für den Europa-Park Rust. Außerdem bieten die Landfrauen Eggingen Kaffee und Kuchen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr und Samstag bereits von 8 bis 12.30 Uhr.

Das Ehepaar Hotz freut sich, seine Kunden in den umgebauten Räumen in der Bahnhofstraße 6 in Eggingen begrüßen zu dürfen: „Wir führen nur regionale Ware, hauptsächlich von der Insel Reichenau, und alles täglich frisch.“ Der Schwerpunkt von Inhaber Stefan Hotz liegt auf der Belieferung von Gastronomien, Mensen, Metzgereien, Pflegeheimen und Restaurants. Zusätzlich zum gewohnten Angebot samt Soßen und Salatsoßen finden die Kunden nun auch regionale Tees und Gewürze in den Regalen.

Persönlich verabschieden möchte sich das Ehepaar Jörg und Ilse Baumgartner, welches das Geschäft in den 80er Jahren von Ilses Eltern Helmut und Lydia Bressan übernommen hatte. Jörg Baumgartner ist Gründungsmitglied der Höfmusik Horheim und musiziert dort seit mittlerweile 27 Jahren. Als Ansprechpartner und Tour-Manager der Höfmusik freut er sich, dass die Gruppe in neuer Besetzung die Eröffnung diesen Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr für zwei Stunden musikalisch unterhalten wird. Helmut und Lydia Bressan hatten die Firma Bressan im Jahr 1956 im „Adler“ Ofteringen gegründet. Seit August 1976 ist der Betrieb Bressan im Bahnhof in Eggingen. Tochter Ilse Baumgartner stieg im Jahr 1985 ein, ihr Mann kam 1987 dazu. 1992 kaufte die Familie den Bahnhof und baute ihn um. 1995 überschrieb Helmut Bressan die Firma seiner Tochter Ilse, die den Betrieb mit ihrem Mann Jörg Baumgartner erfolgreich weiterführte. Neu im Juni werden Karin Beil aus Eggingen und Michaela Wagnerbauer aus Mauchen im Laden tätig sein, zusätzlich zur langjährigen Kraft Veronika Güntert aus Eggingen (seit 2001).

