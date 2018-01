Eggingen Feuerwehr Eggingen zieht Bilanz: Dachstuhlbrand als größter Einsatz

Die Feuerwehr Eggingen hat in ihrer Hauptversammlung auf die Einsätze 2017 zurückgeblickt. Der Dachstuhlbrand im Gasthaus Rebstock forderte die Kameraden besonders. Für das beherzte Eingreifen und den reibungslosen Ablauf bekamen die Kameraden ein besonderes Lob.

Eggingen (luk) Der Dachstuhlbrand Anfang Dezember war noch allen Kameraden der Feuerwehr Eggingen sehr gut im Gedächtnis. Bei der Hauptversammlung blickten die Kameraden auf fünf Einsätze in 2017 zurück, unter anderem eine Türöffnung im Schönbrunnen, einen Garagenbrand im Gebiet Bergäcker, ausgelaufenen Diesel im Gewerbegebiet und den Dachstuhlbrand im Gasthaus Rebstock. Dabei mussten neun Personen und ein Kleinkind aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet werden, was sich laut Kommandant Martin Büche als sehr schwierig erwies. Zwei Personen wurden verletzt.

Dass bei diesem Einsatz Schlimmeres verhindert werden konnte, hatte sich zum Einen durch das schnelle Eingreifen der Egginger Wehr gezeigt. Auch die Entscheidung, auch die benachbarten Wehren aus Lauchringen, Wutöschingen und Stühlingen hinzuzuziehen war laut Bürgermeister Karlheinz Gantert "absolut richtig". Kommandant Martin Büche richtete in diesem Zusammenhang ganz besondere Dankesworte an die anwesenden Vertreter der benachbarten Wehren. Besonderen Dank richtete Büche aber auch an die DRK-Ortsgruppe Stühlingen, die sehr schnell vor Ort gewesen sei und die Gerettetn mit Erster Hilfe sowie einem Zelt und warmen Getränken versorgte. Auch den Einsatz des GW-A (Gerätewagen Atemschutz des Landkreises, der in Lauchringen stationiert ist) hob Büche hervor und richtete Dankesworte an Andi Mager, denn für diesen Einsatz waren die Atemschutzträger besonders gefragt. Wie gut die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren ist, hatte sich auch darin gezeigt, dass die Atemschutzträger aus Mauchen schnell vor Ort waren und die Egginger unterstützen konnten.

Doch auch die Kameradschaft wird bei der Egginger Wehr großgeschrieben. So hatten die 52 Mann starke Wehr bei verschiedenen Geburtstagen gratuliert, zur Geburt eines Feuerwehrnachwuchses einen Quittenbaum gepflanzt und standen bei Hochzeiten Spalier. Beim Beachvolleyball-Turnier ergatterten sie den zweiten Platz und vermittelten beim Ferienprogramm dem potenziellen Feuerwehrnachwuchs viel Wissen rund um die Feuerwehr. Höhepunkt war die Bauernolympiade, die zur Gemeinschaftsstärkung in der Gemeinde beigetragen hat und auch etwas Geld in die Kameradschaftskasse spülte. Dies bestätigte sich auch im Kassenbericht von Stefan Hotz, der ein saftiges Plus vermelden konnte.

Bürgermeister Gantert nahm die Entlastung des Vorstandes zum Anlass, den Kameraden ganz besonders zu danken: "Ohne Euch ginge vieles nicht bei uns, das habt ihr beim Brand im Dezember wieder unter Beweis gestellt." Einen Jahresbericht lieferte auch Ehrenkommandant Markus Kramer, der die Altersabteilung leitet. Auch die Ehemaligen waren 2017 aktiv und haben sich für 2018 viel vorgenommen. Am 4. Mai findet die Floriansmesse in Eggingen statt. In diesem Zusammenhang bat Kramer um Unterstützung.