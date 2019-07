von Yvonne Würth

Zum ersten Mal in der Geschichte des TuS (Turn- und Sportverein) Eggingen starteten zehn Kinder am Gaukinderturnfest in Hohentengen. Seit Herbst 2018 erst gibt es die neue Abteilung Geräteturnen für Kinder ab acht Jahren. Zu den Übungsleitern gehören Holger Kostenbader, Rahel Albicker, Silvia Stoll, Anne Bölle und zeitweise Oliver Ebi. Mit dabei waren Sophia Albicker, Saskia Aschwanden, Tessa Ebi, Joel Güntert, Eva Hinnenberger, Birgit Hotz, Annika und Lisa Kostenbader, Hanna Schreiter sowie aus Untermettingen-Talhöfe Tabea Banholzer. Zu den Siegern in ihrer Altersklasse gehören Tabea Banholzer (Platz 1), Joel Güntert (Platz 2) und Eva Hinnenberger (Platz 3).