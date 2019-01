von Lucia van Kreuningen

Er ist morgens der erste und abends der letzte in der Pfarrkirche St. Gallus in Eggingen: Bernhard Wiesmann ist seit 55 Jahren Mesner. Früh am Morgen öffnet er mit dem Schlüssel die Kirchentür und abends, nach der Messe oder dem Rosenkranz, wird er sie wieder verschließen. Auch sorgt der Mesner für das Geläut. Heutzutage erfolgt dies elektrisch mit einer Schaltanlage, doch auch diese muss eingestellt und überwacht werden. „Früher wurde noch mit Seilen geläutet, und das haben meistens die Ministranten gemacht“, erinnert sich Wiesmann. Heutzutage läutet er nur noch mechanisch-elektrisch, wenn ein Sterbefall geläutet wird.

Doch das ist noch lange nicht alles, vor den Gottesdiensten richtet er die sakralen Devotionalien her, hin und wieder auch die liturgischen Gewänder. Er weiß genau, welches Gewand an welchem kirchlichen Feiertag benötigt wird. Er füllt die Hostien in die Schale und wenn es benötigt wird auch die Weihrauchtabletten in den Weihrauchschwenker. Der Mesner schult manchmal auch die Ministranten, wenn sie noch nicht so genau wissen was sie während einer Messe tun sollen.

Dienste in und um die Kirche

Bernhard Wiesmann kümmert sich aber auch um das Kirchengebäude und die Anlagen darum herum. Wenn er im Putz einen Riss bemerkt, meldet er das dem Pfarrer. Auch hat er schon öfters nach Stürmen selber Ziegel wieder aufs Dach gelegt oder Dachrinnen gerade gebogen. Mindestens jeden Samstag hat er den Hof und den Zugang zur Kirche gefegt und im Winter vom Schnee und Eis befreit. Seit ein paar Jahren ist noch die Toilettenanlage im alten Pfarrhaus dazu gekommen, auch hier öffnet er vor den Messen und schließt wieder nach den Messen. Dazu kommt noch, dass er sich auch darum kümmert ob alles sauber ist. Auch bei Beerdigungen war Bernhard Wiesmann dabei und unterstützte den Pfarrer. Ebenso fungiert Bernhard Wiesmann als Lektor und Kommunionhelfer. Er ist sozusagen die rechte Hand des Pfarrers. Seit die Pfarrgemeinde Eggingen zur Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz gehört, da sind noch zusätzliche Aufgaben auf ihn zugekommen. Er wurde zusammen mit Bürgermeister Karlheinz Gantert und Barbara Kramer zum Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit gewählt; zuvor gehörte er bereits seit 1973 dem Pfarrgemeinderat Eggingen an.

Rückblick auf die Anfänge

„Angefangen hat alles, als ich 14 Jahre alt war. Der damalige Mesner Ferdinand Kramer war krank geworden und da ich ganz in der Nähe der Kirche wohnte, hat mich meine Mutter ermuntert, doch den Mesner zu vertreten“, erinnert sich Bernhard Wiesmann. Zwar sei er nicht besonders begeistert gewesen, doch er übernahm die Arbeit. „Ich hatte aber den damaligen Pfarrer Karl Armbruster gebeten, einen neuen Mesner zu suchen. Doch es hat sich keiner gemeldet – und so bin ich eben dabei geblieben.“ Nebenbei hat Wiesmann im Wald gearbeitet, eine Landwirtschaft geführt, da sein Vater früh verstorben ist, in einem örtlichen Baugeschäft und später bei der Gemeinde Eggingen gearbeitet, eine Familie gegründet und ganz nebenbei noch aktiv bei der Feuerwehr mitgemacht. „Die Familie kam oftmals zu kurz“, räumt der bald 70-Jährige ein. Vier Pfarrer hat Bernhard Wiesmann erlebt: Nach Karl Armbruster folgten Hans Jürgen Allgaier, Pfarrer Winter und seit zwei Jahren Pfarrer Karl Michael Klotz, der die Seelsorgeeinheit leitet. Ein ganz besonderes Verhältnis besteht jedoch zu Pfarrer i.R. Hans Jürgen Allgaier. 2014 feierte Pfarrer Allgaier sein 50-jähriges Priesterjubiläum und Bernhard Wiesmann sein 50-jähriges Mesnerjubiläum.

Er will weitermachen

In diesem Jahr noch kann er seinen 70. Geburtstag feiern und er wird weitermachen. "Jedoch", so merkt Bernhard Wiesmann an, „ich kann das nur machen, weil ich viele Helfer habe. Zu Weihnachten war die ganze Familie mit eingebunden, und die helfen mir auch immer zwischendurch bei den vielen Aufgaben. Auch Konrad Güntert vertritt mich hin und wieder, wenn ich andere Termine habe oder einfach mal mit der Familie etwas unternehmen will.“