von Yvonne Würth

In Eggingen befindet sich nun eine Ladesäule für Elektroautos. Sie steht auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in der Bürgerstraße 7. Energiedienst hat bereits einen Großteil der geplanten 33 Ladesäulen in sechs Landkreisen in Südbaden installiert. Mit der Ladesäule beim Autohaus Amann und beim Rathaus in Eggingen stehen den Menschen im Wutachtal nun zwei Stromtankstellen zur Verfügung. Zum Pressetermin traf Bürgermeister Karlheinz Gantert den Leiter der Kommunalbetreuung Ost bei Energiedienst, Edmund Martin.

Die Handhabung der Ladesäule ist kinderleicht, wie Edmund Martin, der Leiter der Kommunalbetreuung Ost bei Energiedienst zeigt. Einfach mit dem Handy den QR-Code scannen und den Anweisungen folgen. | Bild: Yvonne Würth

Bürgermeister Gantert sagte: „Es freut uns, dass der Energiedienst in unserer Gemeinde eine Elektro-Ladesäule an zentraler Stelle bereitstellt. Elektromobilität ist eine der Antworten darauf, wie wir uns im Sinne des Klimaschutzes in Zukunft fortbewegen wollen. Elektrisch betriebene Fahrzeuge ermöglichen einen umweltgerechten Individualverkehr. Sie sind emissionsfrei und leise. Damit werden gleich zwei wesentliche Umweltschutzkriterien erfüllt, denen in der Region eine besondere Bedeutung zukommt.“ Martin erklärte: „Unser Ziel ist, das Ladesäulennetz so zu verdichten, dass es spätestens alle zehn Kilometer eine Lademöglichkeit von Energiedienst gibt. Das haben wir fast erreicht. Im Landkreis Waldhut gab es Lücken, daher haben wir der Gemeinde Eggingen vorgeschlagen, hier eine Ladesäule aufzustellen.“

Die Leistung: Die Ladesäule verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von 22 Kilowatt. Auch Ladenetzkunden anderer Betreiber können sie nutzen und Naturenergie von Energiedienst laden. Spontane Nutzer können sich via QR-Code den Zugang freischalten. Infos im Internet (www.naturenergie.de/e-mobilitaet/community).

Das Förderprogramm: Die 33 neuen Ladesäulen sind Teil eines Förderprogramms des Bundes beziehungsweise des Landes Baden-Württemberg. Energiedienst errichtet sie im südbadischen Versorgungsgebiet: zehn im Landkreis Lörrach, sechs im Landkreis Waldshut, sieben im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, acht im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie jeweils eine in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen. Insgesamt betreibt Energiedienst jetzt über 115 Ladesäulen in Südbaden.