von Yvonne Würth

Besonders festlich wurde die Firmung in Eggingen begangen, die am 85. Geburtstag des Egginger Pfarrers Hans Jürgen Allgaier in der Kirche St. Gallus Eggingen gefeiert wurde. 37 Firmlinge aus Eggingen, Mauchen und Bettmaringen mit ihren Familien sowie Musikverein, Kirchenchor und Feuerwehr nahmen an einem ganz besonderen Gottesdienst teil.

Eine besonders festliche Firmung gestalteten die drei Geistlichen (von links) Pfarrer Hans Jürgen Allgaier, Weihbischof Dr. Peter Birkhofer und Pfarr-Administrator Karl Michael Klotz. | Bild: Yvonne Würth

„Völlig überrascht und überwältigend vor allem die Gratulationswünsche durch Pfarrer Karl Michael Klotz, Weihbischof Dr. Peter Birkhofer und vor allem auch das in 50 Jahren zum erstenmal in der Pfarrkirche vom Kirchenchor gesungene „Happy Birthday“! Ebenso die endlose Zahl der Gratulanten. Die Egginger sind einfach super und einmalig. Ab jetzt bin ich eben auch ein Egginger“, Pfarrer Hans Jürgen Allgaier zeigte sich sehr erfreut.

Der Kirchenchor Eggingen mit Chorleiter Holger Albicker wurde instrumental begleitet vom Vorsitzenden Georg Riesterer (Klavier) sowie Rainer Albicker (E-Bass), Christiane Hotz (Gitarre) und Thomas Eichin (Schlagzeug). | Bild: Yvonne Würth

Die drei Geistlichen, Weihbischof Dr. Peter Birkhofer, Pfarr-Administrator Karl Michael Klotz sowie Pfarrer Hans Jürgen Allgaier waren vom Musikverein aus dem Pfarrhaus abgeholt und musikalisch in die Kirche geleitet worden, zum Auszug stand die Feuerwehrabteilung Spalier. Während der eigentlichen Firmung gaben sowohl der Kirchenchor mit Chorleiter Holger Albicker als auch der Musikverein mit Dirigent Matthias Schönle ein besonders festliches Konzert.

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer nahm sich Zeit für jeden der 37 Firmlinge, im Bild Rafael Hotz mit seinem Paten Matthias Ebner, daneben Firm-Fotograf Dietmar Noeske. | Bild: Yvonne Würth

Ein spontaner Applaus nach „I will follow him“ entsprang der Freude der Kirchenbesucher. Im Anschluss an die zweistündige Messe lud die Kirchengemeinde zum Apéro auf den Kirchplatz, während der Musikverein Eggingen noch ein Ständchen spielte.

Mit dem Patrozinium St. Gallus am 20. Oktober wird die Primiz von Pfarrer Allgaier in Eggingen vor 50 Jahren gefeiert.