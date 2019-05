von Yvonne Würth

Alle fünf Jahre stemmt der Musikverein Eggingen das beliebte mehrtägige Fest im Festzelt an der Wutach. Zum 130-jährigen Bestehen wird nun vom 1. bis 5. Mai die Blasmusik gefeiert. Das Konzert von German Brass des Musikvereins Eggingen am Sonntag, 5. Mai, findet nicht wie angekündigt im Festzelt an der Wutach statt.

Für eine bessere Akustik des professionellen Ensembles wurde nun umgeschwenkt, das Konzert findet in der Kirche St. Gallus Eggingen statt. Einlass ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Vorfeld Gelegenheit zum Abendessen im Festzelt besteht.

Monika Eichin ist neben Christopher Waldvogel und Andreas Würtenberger eine der drei Vorsitzenden, zugleich ist sie seit November 2018 Bezirksvorsitzende des Arbeitsbezirk IV. Im Gespräch mit dieser Zeitung nennt sie das Motto zum Jubiläumsfest: „Es gibt keine einzige Rockband, alles steht unter dem Zeichen der Blasmusik!“

Auf zwei Höhepunkte freut sie sich ganz besonders, auf die Auftritte der Fäaschtbänkler am Samstag (bereits ausverkauft) und von German Brass am Sonntag (hier gibt es noch Karten). „Die Fäaschtbänkler waren ganz schnell ausverkauft, unsere Jungmannschaft war wahnsinnig aktiv.“ Gestartet wurde mit dem gemütlichen Mai-Hock mit Fassanstich am Mittwoch.

Zum Frühschoppen am 1. Mai spielte ab 11 Uhr der Musikverein Wutöschingen auf. Hier gab es eine Premiere, denn zum ersten Mal stand der neue Dirigent Antonio Planelles Gallego am Notenpult. Der Spanier macht gerade seinen Master in Music Performance an der Zürcher Hochschule der Künste. Die Wutöschinger wurden abgelöst vom Schweizer Musikverein Büsserach, den Ausklang machen die bewährten Mühlbach-Musikanten.

Der offizielle Teil mit Festbankett findet am heutigen Donnerstag ab 17 Uhr statt. Zum Abendessen spielt der MV Eberfingen, das Festbankett wird musikalisch begleitet vom MV Hütten. „Vollgas Blasmusik“ gibt es am Freitag, 3. Mai: Eine Instrumentenvorstellung mit Ausprobieren (Mona Sackmann) sowie das Abschiedskonzert der Notenfuxer für ihren Dirigenten Fabian Korhummel bestimmt das Programm beim Kinder- und Seniorennachmittag ab 14 Uhr.

Zum Handwerkervesper ab 17 Uhr spielt der MV Mauchen, es folgen ab 19 Uhr bei freiem Eintritt die drei regionalen und überaus beliebten Bands Polkarebellen, Bunkerbrass Eberfingen und Brasslufthamma.

Am Samstag, 4. Mai, gibt es Musik zum Abheben. Der MV Eichberg aus dem Kanton St. Gallen gibt seine musikalische „Bierzelttour“ ab 20.30 Uhr zum Besten, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Eichbergs Dirigent Andreas Frei ist Gründungsmitglied der Fäaschtbänkler und spielt dort Trompete. Die Fäaschtbänkler verbinden Volksmusik mit Jazz, Folk, Hip-Hop und Rock.

Am Sonntag, 5. Mai, ist Bezirksmusiktag. Die Bezirksvereine spielen von 11 bis 17 Uhr und treffen sich um 13.15 Uhr zum Gesamtchor vor dem Festzelt. Mit dem Auftritt des professionellen Blechbläserensembles German Brass um 20 Uhr findet das fünftägige Bezirksmusikfest seinen gelungenen Abschluss. Es gibt noch Karten für das Konzert mit der German Brass am 5. Mai bei jedem Musiker sowie im Internet (www.mveggingen.de).