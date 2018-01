Eggingen Die neu renovierte Gemeindehalle kann künftig auch an Auswärtige vermietet werden

Die neu renovierte Gemeindehalle kann künftig auch an Auswärtige vermietet werden

Die Gebührenordnung für die Nutzung der Gemeindehalle Eggingen steht nun fest. Die Belegung der Räume für Proben ist gratis möglich.

Die Gemeindehalle Eggingen und neu dazugekommene Räume werden künftig auch auswärtigen Vereinen und Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Eggingen sowie an ortsansässige Firmen für außergewöhnliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

In der jüngsten Sitzung beschlossen die Gemeinderäte, dass Geburtstagsfeiern ab dem 40. Geburtstag durch zehn teilbare Geburtstage, ab dem 55. Geburtstag durch fünf teilbare Geburtstage sowie Hochzeiten, Ehejubiläen, Beerdigungen, dabei Vermietung an Angehörige bei Bestattung in Eggingen, und bei Firmenjubiläen die Gemeindehalle oder der Bühnenraum gegen Gebühren genutzt werden können.

Bereits in einer früheren Sitzung hatten die Gemeinderäte darüber beraten und dazu legte Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer eine Gebührensatzung vor. So wird für die Abhaltung von Proben und den Übungsbetrieb keine Gebühr verlangt. Ebenso bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, für die kein Eintrittsgeld erhoben wird und die ohne Bewirtung sind. Auch alle Veranstaltungen, die von der Volkshochschule organisiert werden, der Volksbildung dienen und ebenfalls ohne Bewirtung sind. Bei Benutzung durch einheimische Veranstalter werden bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen ohne Eintritt, jedoch mit Bewirtung, 150 Euro, bei Benutzung mit Eintritt, jedoch ohne Bewirtung, ebenfalls 150 Euro verlangt.

Bei Nutzung mit Eintritt und Bewirtung 200 Euro, mit Eintritt, Bewirtung und Barbetrieb 250 Euro. Bei ausschließlicher Nutzung der Hallenbühne mit Eintritt oder Bewirtung wird ein Betrag von 75 Euro erhoben. Für die ausschließliche Nutzung des Foyers mit Eintritt oder Bewirtung wird ebenfalls ein Betrag von 75 Euro erhoben. Bei außergewöhnlichen Veranstaltungen wie Tanz, Bunter Abend oder Fasnacht wird bei Bewirtung ein Betrag von 250 Euro und bei Bewirtung und Barbetrieb 300 Euro verlangt. Für die Benutzung durch auswärtige Veranstalter wird jeweils ein Zuschlag von 100 Prozent erhoben. Möchten einheimische Privatpersonen und Firmen die Gemeindehalle nutzen, beläuft sich die Hallenmiete auf 400 Euro, die zusätzliche Nutzung der Küche auf weitere 100 Euro. Die Nutzung der Küche ist nur bei gleichzeitiger Miete der Halle möglich. Dazu kommt eine Kaution in Höhe von 400 Euro.

Die ausschließliche Nutzung des Foyers, beispielsweise für den Apéro bei standesamtlichen oder kirchlichen Trauungen in Eggingen, wird ein Betrag von 100 Euro erhoben. Die Nutzung der Pfarrsaalküche ist nur bei Nutzung des Foyers möglich. Dafür wird ein Betrag von 150 Euro fällig. Besondere Gebührenregelungen gibt es bei Jugendveranstaltungen, hier werden die Gebühren um 50 Prozent ermäßigt. Bei Sonderfällen, die nicht von der Gebührenordnung erfasst sind, werden vonseiten des Bürgermeisters die Gebühren von Fall zu Fall festgelegt. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen zu.