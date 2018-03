Eggingen Die Landfrauen Eggingen haben jeden Monat ein Projekt

Die Landfrauen Eggingen leisten viel und bieten auch viel Abwechslung für ihre Mitglieder. Vorstandsposten werden zum Teil neu besetzt. Die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Kerstin Spitz war 19 Jahre im Vorstand und muss nun kürzertreten.

Trotz Hallenumbau gab es im vergangenen Vereinsjahr nicht weniger Programm bei den Egginger Landfrauen. Bürgermeister Tobias Gantert lobte bei der Hauptversammlung das Engagement der Landfrauen für das Dorf und bedankte sich bei dem, wie er sagt, „sehr, sehr aktiven Verein“. Neben den Aufgaben, die die Landfrauen schon aus Tradition Jahr für Jahr für das Dorf leisten, wie zum Beispiel Seniorenfastnacht und Seniorenweihnachtsfeier, Erntedankaltar, Kinderferienprogramm und Adventsfensteraktion, kommen immer mehr karitative Aktionen dazu. Die Reinigung der neuen Pfarrsaalkücheneinrichtung sowie Spülen und Einräumen des neuen Hallengeschirrs für 450 Personen haben Landfrauen übernommen.

Auch wird das Programm, das für die Mitglieder geboten wird, stetig umfangreicher. So gab es im vergangen Vereinsjahr einen mehrtägigen Ausflug nach München, einen Fitness-Kurs, Filmabend, Schwarzwälder-Kirschtorten-Garnierkurs, Gesprächsabend zum Thema Begegnungen, Kräuterwanderung, Spargelessen, Familiengrilltag, Konzert mit den Polkarebellen, Musicalausfahrt zu "Happy Landing" nach Bad Säckingen, Stubete im Vereinsheim am Kanal, Teilnahme am Lichterfest der Grundschule, Kegelabend sowie Silvesterparty im Vereinsheim. Ganz nebenbei pflegen die Landfrauen von April bis Oktober die Grünstreifen in der Gemeinde. Alle Teilnehmerinnen erhielten dafür ein Abendessen.

Über diese Aktivitäten berichtete die scheidende stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Kerstin Spitz. 19 Jahre war sie im Vorstand und wäre auch gerne noch länger geblieben, sieht sich aber durch familiäre Veränderungen gezwungen, die Ämter abzugeben. Auch Silke Pohl gab Ihr Amt als Beisitzerin nach vier Jahren ab. Neu gewählt wurden Inge Büche und Cornelia Hotz als Beisitzerinnen sowie Gaby Rebmann als Schriftführerin. Manuela Meier wechselte von der Beisitzerin zur stellvertretenden Vorsitzenden. Sabine Zeller bleibt Kassiererin, sie hatte trotz einer Spende an drei Egginger Waisenkinder einen positiven Kassenstand zu verkünden. Vorsitzende Barbara Bauknecht bleibt auch im Amt. Alle Neu- und Wiederwahlen waren einstimmig. Die nächste Veranstaltung der Landfrauen, Comedy mit Heinrich del Core im April, ist bereits ausverkauft.