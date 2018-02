Eggingen Die Egginger Gemeindehalle ist seit 40 Jahren mehr als ein Ort für Sport und Konzerte

Für die Egginger ist ihre Gemeindehalle seit 40 Jahren von großem Wert. Das zeigte sich besonders, als sie gesperrt war und Ausweichmöglichkeiten gefunden werden mussten. Die Sanierungsarbeiten sind derzeit aber in den letzten Zügen.

Die Gemeinde Eggingen bekommt eine Mehrzweckhalle, hieß es vor rund 40 Jahren in Eggingen. Was sich hinter einer solchen Mehrzweckhalle damals verbarg, das konnten sich viele Egginger nicht vorstellen und schon gar nicht, was die Fertigstellung dieser Mehrzweckhalle für das kulturelle und sportliche Leben in Eggingen bedeuten würde. Schon einige Jahre zuvor war in Eggingen, besonders bei den sportlichen Vereinen und auch den Schulen, der Ruf immer lauter geworden, Eggingen braucht eine Sportmöglichkeit in einer Halle.

Dass die Gemeinde Eggingen jedoch nicht nur eine Halle für den Sportunterricht oder andere sportliche Nutzungen benötigte, bewiesen viele Gemeinderatssitzungen mit zum Teil langwierigen Diskussionen. Denn auch das ehemalige Rathaus war äußerst beengt und die Zeit in den 70er Jahren ließ bereits Gedanken aufkommen, die höhere Verwaltungsaufgaben in den kommenden Jahren erforderten. Zudem war durch den Zusammenschluss der beiden ehemals selbstständigen Gemeinden Ober- und Untereggingen eine wesentlich größere Gemeinde geworden. Der Beschluss, eine Mehrzweckhalle zu bauen, fiel in der Gemeinderatssitzung am 7. Dezember 1973.

Mit in diese Mehrzweckhalle integriert sein sollten Räume für die Freiwillige Feuerwehr. Im Laufe der Planungen jedoch kamen Räume für den Bauhof, ein Schlachthaus, ein Pfarrsaal und das Rathaus hinzu. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 1 720 000 D-Mark, doch die Gesamtkosten erreichten eine Höhe von 2 400 000 D-Mark. Die Einweihung fand am 29. September 1978 statt. Fast alle damaligen Vereine waren bei dieser Einweihung mit einem Beitrag auf der Bühne vertreten.

Was für Eggingen die inzwischen Gemeindehalle genannte Nutzungsmöglichkeit bedeutete, das wurde den Vereinen und Einwohnern im vergangenen Jahr erst so richtig bewusst. Viele kulturelle Termine, wie Konzerte und auch sportliche Turniere, konnten im vergangenen Jahr nicht im gewohnten Umfeld der Gemeindehalle durchgeführt werden. Die Vereine mussten auf andere Örtlichkeiten ausweichen, einige Veranstaltungen fanden deshalb überhaupt nicht statt.

Doch wussten sich die Egginger zu helfen: Die kulturellen Vereine wichen in die Kirche St. Gallus aus, die sportlichen Vereine oder der Narrenverein ins Vereinsheim der Guggenmusik oder des Sportvereins. Auch die Vereine, die im Pfarrsaal ihre Proben abgehalten haben, wichen in die Räume der Grundschule oder ins Vereinsheim aus. Erwähnenswert ist die Harmonie unter den Vereinen, alle freuen sich darauf, dass die Sanierungsarbeiten beendet sind. Nach 40-jährigem Bestehen waren in und um die Gemeindehalle umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig.

Für die letzten zwei Bauabschnitte war die Halle ein Jahr gesperrt. Doch sind momentan die letzten Arbeiten im Gange und in Kürze wird die Halle mit den Nebenräumen, zu denen im Zuge der Sanierung sogar noch einige dazu gekommen sind, wieder den Vereinen und auch dem Schulsport zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten für die Sanierung werden auf 2,45 Millionen Euro geschätzt. Auch soll es wieder eine Einweihungsfeier geben, den genauen Termin werden die Gemeinderäte in ihrer nächsten Sitzung festlegen.