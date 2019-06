von Yvonne Würth

Der Ski- und Wanderclub Eggingen feiert sein 40-jähriges Bestehen am Sonntag, 30. Juni, mit einem Festtag am Vereinsheim am Kanal. Waren es am 17. Januar 1979 noch 36 Wintersportfreunde, die sich zur Gründungsversammlung in der Halle trafen, so sind es heute fast 250 Schnee- und Wanderbegeisterte geworden.

Solche malerischen Ausblicke bieten sich den Teilnehmern der Ausfahrten des SWC Eggingen des Öfteren. | Bild: SWC Eggingen

Das Jahr wird stets mit der gut besuchten Neujahrswanderung rund um Eggingen eingeläutet. In der schneearmen Zeit werden Wanderungen angeboten, das Skitraining mit der vereinseigenen DSV Ski- und Snowboardschule Eggingen sowie der Brettlemarkt bereiten die Ski-Saison vor. Die Saisoneröffnung findet im Pitztal statt, der dreitägige Skikurs lockt nach Laterns, gemeinsame Ausfahrten mit den Ski-Clubs Horheim und Stühlingen folgen, wie der Saisonabschluss in Ischgl.

Kevin Schneider, einer der beiden Vorsitzenden, beim Snowboarden. | Bild: SWC Eggingen

Seit der vergangenen Saison trägt das Lehrteam statt blau/braun die weithin sichtbaren Farben blau/orange auf der Piste. Erstmals wurde der gemeinsame Kinderskikurs in Fischbach mit den beiden befreundeten Skiclubs aus Stühlingen und Horheim im Februar 2018 angeboten, um ein Pilotprojekt für Kinder ab fünf Jahren heimatnah zu veranstalten. Der große Erfolg bestätigte den Bedarf, so wurde das Angebot dieses Jahr fortgeführt. Besonders gerne erinnern sich die Beteiligten noch an den Romlauf im Sommer 2000 als Benefizstaffellauf mit Spendenaktion für das Kinderheim Hella Doll, bei der 27 000 D-Mark übergeben wurden.

Eggingen Mit viel Leidenschaft in den Bergen unterwegs ist Simon Böhler, Vorsitzender des Ski- und Wanderclubs Eggingen Das könnte Sie auch interessieren

Mit nur fünf Vorsitzenden, von Manfred Ebi bis heute Kevin Schneider und Simon Böhler, gab es seit der Gründung langjährig aktive Ehrenamtliche. Zu den drei Kassiererinnen Bernadette Joos, Helga Radtke und Gabriele Rebmann gesellen sich mit Peter Radtke (30 Jahre) und Jürgen Schneider zwei besonders aktive Stellvertreter. Die Skischul-Leiter Helmut Lott, Stefan Gantert, Jürgen Schneider und Alexander Schneider kümmerten und kümmern sich um den Nachwuchs.

Begeisterung hält an

Vizepräsident Helmut Bähr vom Skiverband Schwarzwald freute sich in seinen Grußworten für die Jubiläums-Festschrift besonders über die breit gefächerten Aktivitäten, die der Verein ganzjährig anbietet: „So startete der junge Verein mit Eifer in den Schneesport, zunächst auf Skiern, bald holte den Verein die Welle des Snowboardens ein. Und diese Sportarten pflegt man mit Begeisterung bis heute, sodass inzwischen die DSV-Ski- und Snowboardschule das Ausbildungszentrum für jeglichen Nachwuchs ist.“ Aber mit der gleichen Begeisterung waren Wanderungen auch über den Schwarzwald hinaus fester Bestandteil der Vereinsaktivitäten. „Die Nordic-Walking-Welle ergriff den SWC Eggingen ebenfalls, sodass diese Begeisterung hierfür zu einem DSV Nordic-Walking Zentrum in der Gemeinde führte“, so Helmut Bähr.