Eggingen Der Singkreis Eggingen geht mit großer Spitze ins neue Jahr

Der Singkreis Eggingen wählt Hartwig Strauch zum neuen Notenwart. Alternative Veranstaltungsorte wurden wegen der Sanierung der Egginger Gemeindehalle im vergangenen Jahr nötig.

Das 40-jährige Bestehen des Singkreises Eggingen warf bei der Hauptversammlung seine Schatten voraus. Vorsitzender Josef Brogle konnte schon bei der Messe in der Pfarrkirche St. Gallus viele Sänger begrüßen. Brogle erwähnte in seinem Bericht die Problematik, die alle Egginger Vereine im vergangenen Jahr bewältigen mussten.

Die Egginger Gemeindehalle stand nicht zur Verfügung. So fand das Frühjahrskonzert in Ofteringen in der Klosterschüer statt. Für das Adventskonzert wichen die Sänger in die Pfarrkirche aus. Obwohl das Wetter den Besuchern nicht wohlgesonnen war, war dieses Konzert gut besucht. Auch bei Konzerten außerhalb von Eggingen waren die Sänger dabei und blickten so auf einige Erfolge zurück. Was sich auch im vergangenen Jahr bewährt hat, ist die Kooperation mit der Grundschule Eggingen, insbesondere dem Schulchor. Dieser wird von Dirigentin Karin Brogle und Claudia Hinnenberger geleitet und erfreut sich regen Zuspruchs. Dies hob Karin Brogle in ihrem Bericht hervor. Der Schulchor besteht aus rund 40 jungen Sängern, die mit Feuereifer dabei sind. Im Moment steht wieder ein Ereignis an, das Frühlingskonzert des Singkreises, für das schon geprobt wird.

Auch für die Erwachsenen hatte die Chorleiterin lobende Worte. Sie erinnerte mit dem Gedicht „Wenn die Winde der Veränderung wehen, bauen einige Menschen Mauern, andere Windmühlen“ an die Veränderungen, denen die Chöre unterliegen. Sie betonte „das ist auch gut so, denn Stillstand ist immer Rückschritt und ich schätze es sehr, dass wir beim Singkreis Chormitglieder haben, die für gute Ideen offen sind und die deren Verwirklichung dann auch mittragen.“

Bei den Wahlen unter der Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Klaus Mayer zeigte sich, dass beim Singkreis viele Freiwillige sind, die ein Ehrenamt übernehmen. Vorsitzender Josef Brogle, Stellvertreterin Annamaria Hotz, Schriftführerin Karin Brogle und Kassierer Viktor Zeller wurden einstimmig bestätigt. Als Protokollführerin wurde Monika Schneider einstimmig neu gewählt, ebenso als stellvertretender Kassierer Stefan Zimmermann und als Notenwart neu Hartwig Strauch.

Das Vereinsjubiläum wird mit drei Veranstaltungen gefeiert, am 24. März wird das Frühlingskonzert in der neu renovierten Gemeindehalle stattfinden, am 25. Mai das internationale Chortreffen und am 9. Dezember das Adventskonzert. Am 14. Oktober wird wieder ein Kirchenkonzert mit dem Musikverein, dem Kirchenchor, dem Singkreis und dem Grundschulchor stattfinden.