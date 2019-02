von Yvonne Würth

Nach der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes in der Kirche St. Gallus Eggingen sowie gemeinsamem Abendessen und Lied eröffnete der Vorsitzende Josef Brogle die Hauptversammlung des Singkreises Eggingen im Pfarrsaal. Im Mittelpunkt des Jahresrückblicks stand das 40-jährige Bestehen des Chors, das Fest war wegen des Hallenumbaus um ein Jahr verschoben worden. Dass der Verein wächst, zeigen die acht Neuzugänge, die in den Reihen der Sänger zu verzeichnen waren.

Rückblick

Der Singkreis Eggingen hatte im Dorf zum Frühlingskonzert mit einem knapp 60-köpfigen Projektfrauenchor eingeladen, außerdem zum überaus erfolgreichen 15. internationalen Chortreffen sowie zum Kirchen-Benefizkonzert mit den Egginger Vereinen und zum Konzert im Advent. Zu den Auswärts-Terminen gehörten das Klosterfest in Ofteringen sowie das Konzert in Hasel. Neben der Chorarbeit wird auch eifrig Nachwuchsarbeit betrieben. Der Schulchor war an vier Terminen mit eingebunden sowie selbstständig aufgetreten, auch das Sommerferienprogramm wurde erstmals vom Singkreis Eggingen mitgestaltet. Die jungen Sänger wurden beim Aktivwochenende sowie beim Fortbildungsprogramm des Chorverbands unterstützt.

Lob und Dank

„Die gute Kameradschaft entsteht auch bei den Konzerten, wo viele Hand in Hand dafür sorgen, dass alles wie am Schnürchen klappt. Die gemeinsame Arbeit, das Verantwortungsgefühl zum guten Gelingen schweißen den Chor zu einer großen Sänger-Familie zusammen und sorgen dafür, dass sich auch neue Mitglieder schnell integriert fühlen und gute Freundschaften entstehen können.“ Mit diesen Worten bedankte sich der Vorsitzende Josef Brogle bei seinen Mitstreitern. Die 56 aktiven Sänger trafen sich in 32 Proben, der Probendurchschnitt gilt mit 87 Prozent als erfreulich hoch. Nie gefehlt hatten Hildegard Waldvogel, Hartwig Strauch sowie Josef und Karin Brogle. „Von 56 Aktiven werden 27 für guten Probenbesuch geehrt, das ist nicht selbstverständlich“, freute sich Brogle.

Das Benefizkonzert der Egginger Vereine erbrachte eine Spendensumme von 2400 Euro. Die zahlreichen Konzertbesucher spendeten für das Hilfsprojekt in Tansania, das Josef Vogt aus Rickenbach betreut. Die zweite Hälfte der Spende ging an den Mukoviszidose-Verein. | Bild: Yvonne Würth

Kassierer Victor Zeller konnte über den Betrag von 2400 Euro berichten, der beim gemeinsamen Benefizkonzert gespendet wurde. Die Kasse ergab ein leichtes Plus, erfreulich nach zwei Jahren mit einem Minus unterm Strich. Zusätzlich kamen Sponsorengelder über die 40-Jahrfeier von Firmen herein.

Ehrendirigentin Karin Brogle (Mitte) feierte im Advent ihren 30-jährigen Dienst als Chorleiterin. | Bild: Yvonne Würth

Ehrendirigentin Karin Brogle feierte im Advent ihren 30-jähriges Dienst als Chorleiterin feiern. Sie bat um Unterstützung beim Mitsingkonzert in der Alemannenhalle Wutöschingen am 27. April: „Ich möchte dort einen großen Chor auf die Bühne stellen.“ Auch das nächste internationale Chortreffen im Jahr 2020 wird bereits geplant.