Glanzvolle Leistungen der Akteure auf der Bühne prägten den Bunten Abend in der Egginger Gemeindehalle. Die Egginger Gemeindehalle war aufwendig saniert worden und war daher für zwei Fasnachtssessionen gesperrt. Nach zweijähriger Abstinenz hieß es nun wieder Bühne frei. Es zeigte sich, dass die Akteure bei ihren zwölf Programmpunkten den Faden eines Bunten Abends nicht verloren hatten und auch die traditionelle Reihenfolge beibehalten haben.

So eröffneten die Narren beim Einmarsch auf die Bühne der Gemeindehalle zusammen mit den Tänzerinnen der Kleinen Garde den Abend. Gekonnt wirbelten die jungen Tänzerinnen über die Bühne und zeigten einmal mehr den Gardetanz, der von Fabienne Ehlert einstudiert worden war. Die zahlreichen Zuschauer forderten eine Zugabe und die Tänzerinnen boten ihre Show ein zweites Mal. Zugaben wurden öfter gefordert, doch sank nach jedem Programmpunkt die Stimmung in der Egginger Halle merklich.

Tamara Büche als Ansagerin monierte ganz ungeniert, was ihr so alles nicht passte an der sanierten Halle: Zu viele Waschbecken sind im Haus und auf der Damentoilette findet sie es zu eng, während die Männer Reigen tanzen könnten beim Geschäft. Dass auch die Technik etwas klemmt, merkten die Zuschauer von selbst. Bei lustigen Pointen kam manchmal kein Ton, obwohl man das Mikrofon direkt vors Gesicht hielt. | Bild: Lucia van Kreuningen

Ansagerin Tamara Büche hatte Mühe, das Stimmungstief zu überwinden, doch all ihre Versuche – egal ob mit spitzigen oder auch mit schlüpfrigen Witzen – wollten nicht so recht gelingen. Irgendetwas fehlte und erst im Laufe des Abends kamen die Organisatoren des Narrenvereins darauf, dass es an der fehlenden Musik liegen könnte. Bisher gab es in den Umbaupausen immer wieder Schunkelrunden oder Schlager zum Mitsingen. Doch auf diese Art Unterhaltung hatte der Narrenverein in diesem Jahr verzichtet.

Beweglich: So geht närrischer Sport in der neu sanierten Gemeindehalle in Eggingen. Die Turner machten dies beim Bunten Abend den Zuschauern vor und zeigten Akrobatik. | Bild: Lucia van Kreuningen

Etwas ganz Neues präsentierte der Turnverein Eggingen mit gekonnter Turnakrobatik. Seit einiger Zeit hat sich beim Turnverein eine neue Gruppe etabliert, die unter der Leitung von Holger Kostenbader zum ersten Mal zeigte, dass auch Bodenturnen viel Spaß machen kann. Viel Applaus gab es bei den Sketchen, die von Angela Rohr, Silvia Ebi und Ramona Bächle vorgetragen wurden. Dabei wurde natürlich viel Egginger Tratsch verbreitet, aber auch der ernsthaft gemeinte Appell an die Egginger, doch bei der Findung eines Pächters für den Badeseebetrieb mitzuhelfen.

Live und fast perfekt: Der Kirchenchor als "Sister Act". Wenn auch nicht in Las Vegas sie sangen, dafür in der Egginger Gemeindehalle ihre Lieder erklangen. Beim Bunten Abend das war toll, auch die Zuschauer fanden's wundervoll. | Bild: Lucia van Kreuningen

Auch der Sportverein Eggingen war wieder mit einem Beitrag dabei und zeigte, wie das Grimmsche Märchen "Hänsel und Gretel" auf Türkisch erzählt wird. Frank Vogelbacher machte als türkischer Erzähler eine märchenhafte Figur. Die Aktiven des Kirchenchors Eggingen trieb es dafür nach Las Vegas zu "Sister Act". Auch sie hatten das Stimmungstief bemerkt, sodass Doris Nagy spontan zur Polonaise aufrief, was das Stimmungsbarometer wieder kräftig anhob.

Sie singen auch im Regen, die Tänzerinnen der Großen Garde des Narrenvereins Eggingen. Beim Bunten Abend in der Gemeindehalle waren sie gut beschirmt. | Bild: Lucia van Kreuningen

Vor der Pause heizten die Mühlbach Bazis noch einmal kräftig ein. Die Landfrauen hatten sich Flugenten zugelegt und diese zeigten beim Überflug über Eggingen so einiges, was nicht für Flugenten geeignet ist, wie zum Beispiel der neue Kunstrasenplatz des SVE. Rassig und spritzig tanzten dann die Frauen der Gymnastikgruppe des Turnverein mit ihren Bällen, ehe die Feuerwehr mit ihrer Tagesschau der besonderen Art so allerlei aus Eggingen aufdeckte. Doch der Elferrat hatte noch einige Überraschungen parat. Mit der Hitparade führte er sein Publikum in die Welt der Stars wie Helene Fischer, Tina Turner, Howard Carpendale und als Höhepunkt Heino, der nun mit neuem Künstlernamen auch noch Karl Heino heißt.

Weitere Termine

Am Montag, 4. März, nehmen die Egginger Narren am Umzug in Stühlingen teil. Am Samstag, 9. März, 17.11 Uhr, Treffen sich die Narren am Guggi-Heim für den Trauerzug zum Holzhaufen und Anzünden des Fasnachtsfeuers auf der Wiese beim B(l)auwagen.