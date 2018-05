Eggingen Das Lichterfest als gemeinsames Projekt von Schule und Vereinen kommt gut an

Das Lichterfest als gemeinsames Projekt von Schule und Vereinen kommt gut an

Beim Lichterfest von Vereinen und Grundschule sorgen Leckereien und Mitmachaktionen sowie ein Bücherflohmarkt und Musik für eine gelungene Premiere.

Mit einem Lichterfest feierte Eggingen am Samstag stimmungsvoll den Advent. Grundschulrektorin Birgit Malcha hatte die Idee, gemeinsam mit den Vereinen und den Eltern einen vorweihnachtlichen Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus für Groß und Klein auszurichten. „Jeder der Vereine wollte schon lange mal etwas mit der Grundschule machen, nun machen wir alle etwas Gemeinsames.“

Der Grundschulchor mit Karin Brogle hatte das Lichterfest auf dem Marktplatz unterhalb der Schule festlich eröffnet. Ein besonderer Blickfang war der Stand der Hofkäserei „Im Ifängli“ von Martin Junginger. Hier durften die kleinsten Besucher ihren Käse selbst zubereiten. Äußerst beliebt war ebenso das Kerzenziehen, ein Angebot der Grundschuleltern und Lehrer.

Ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken boten auch der Tennisclub, die Landfrauen, Bernhard Bächle, Elke und Johannes Waldkircher, das Restaurant Life und der Sportverein. Adventskränze und -gestecke hatte die Pfarrjugend vorbereitet, für die urige Atmosphäre sorgten die Laterneninstallationen von Ludwig Nehmer. Gewürze, Kerzen, Körperbutter und Seifen gab es bei Gantert Badconcept und Simone Güntert hatte Näh- und Bastelarbeiten hergestellt.

Kerzen leuchteten den Weg in die Schule zum großen Bücherflohmarkt. Weihnachtliche Weisen präsentierte die Jungmusik mit Mona Sackmann. Neben seiner Käseverkostung bot Martin Junginger zu fortgeschrittener Stunde auch ein besonderes Fondue an: Mit langen Stecken über dem Feuer schmeckte der Käse besonders gut. Mit einem Alphornsignal verkündete er den Beginn der Schaukäserei, ein Käsetaler berechtigte zur Teilnahme. Am Ende waren sich vor allem die Kinder einig: Das Lichterfest soll regelmäßig stattfinden.