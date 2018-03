Eggingen Das Familienkonzert des Musikvereins Eggingen trifft den Geschmack des Publikums

Der Musikverein Eggingen ist überrascht von der enormen Resonanz auf sein neues Konzept des Familienkonzerts. Vor Beginn können Kinder Instrumente ausprobieren und sich überlegen, ob sie eines erlernen wollen.

Das erste Familienkonzert des Musikvereins Eggingen wurde ein voller Erfolg. Das hätten sich die Musiker nicht träumen lassen, dass ihr erstes Familienkonzert gleich so gut beim Publikum ankommen würde. Das Konzert konnte erst eine ganze Viertelstunde später beginnen, weil die Musiker erst noch für zusätzliche Sitzgelegenheiten sorgen mussten, so viele Zuhörer waren in die neu sanierte Egginger Gemeindehalle zum Musikstück mit der Erzählung „Der kleine Prinz“ gekommen.

Die Musiker hatten dabei auch an ein besonderes Programm gedacht. Im Vorfeld der eigentlichen musikalischen Geschichte über den kleinen Prinzen gab es für eventuelle Nachwuchsmusiker die Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren. Dabei war die Resonanz entsprechend groß, denn sehr viele Eltern nutzten gerade den Sonntagnachmittag, um sich ganz in Ruhe über eine musikalische Ausbildung im Musikverein Informationen zu holen und besonders die Kinder mit den Instrumenten bekannt zu machen. Ob tatsächlich künftige Zöglinge für den Musikverein dabei waren, wird die Zukunft zeigen.

Das Konzert mit der spannenden Geschichte und der musikalischen Umrahmung genossen dann Erwachsene und Kinder gemeinsam mit viel Aufmerksamkeit. Die Erwachsenen auf den neuen Stühlen, die Kinder direkt vor der Bühne auf den Matten. Auch die Musiker arbeiteten konzentriert, die vielen präzisen Einsätze und Tempiwechsel forderten die einzelnen Register.

Doch hatten die Musiker auch Freude an ihrem Auftritt, was Dirigent Bernd Keller auch bestätigen konnte, denn er teilte mit: „Ich kenne die Geschichte aus meiner Jugend und als ich den Vorschlag machte, dies auszuprobieren, da kam von den Musikern positive Resonanz.“ Die Zuhörer quittierten die Darbietung mit viel Applaus und manch einer blieb noch und genoss das reichhaltige Kuchenbüfett.