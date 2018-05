22.04.2018 19:24 Günter Salzmann Kreis Waldshut Chorleiterin und Singkreis-Gründerin Karin Brogle spricht über ihr Engagement: "Singen bringt Menschen zusammen"

Karin Brogle aus Eggingen war als Presse- und Frauenreferentin lange im Chorverband Hochrhein engagiert. Seit 30 Jahren ist sie Chorleiterin verschiedener Chöre in der Region und setzt sich außerordentlich für den Gesang ein. Im Interview erklärt sie, warum ihr das Singen so am Herzen liegt.