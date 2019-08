von Moritz Eckert

Das harmonische Miteinander, die Gemeinschaft von Jung und Alt und das soziale Engagement sind einige Punkte, die Barbara Bauknecht am Landfrauenverband Eggingen gefallen. Die 52-jährige Hausfrau und Verkaufsberaterin ist seit 2002 engagiertes Mitglied im Verein. Sie zog vor 19 Jahren nach Eggingen, wo Sie gemeinsam mit ihrem Mann eine eigene Landwirtschaft mit Bullenmast, Pferden und einem eigenen Gemüsegarten betrieb. „Um mich mit Gleichgesinnten zu treffen und mich in der neuen Gemeinde einzugewöhnen, bin ich dann den Landfrauen beigetreten“ erklärt sie.

Das scheint auch gut funktioniert zu haben, denn seit 2014 fungiert die Eggingerin als Vorsitzende. „Ich mache die Arbeit sehr gerne, da sie mich auch menschlich weiterbringt. Besonders loben muss ich dabei auch die gesamte Vorstandschaft und alle Mitglieder, ohne die so ein Vereinsleben gar nicht möglich wäre.“ Auf die Frage, was die Landfrauen denn genau machen, zitiert Bauknecht aus der Satzung: „Die Förderung der Bereitschaft der Frauen im ländlichen Raum, zur Übernahme von öffentlichen Aufgaben, die Pflege des kulturellen Lebens in Familie und Dorf, die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im ländlichen Raum…“ Konkret realisieren die Landfrauen diese Punkte durch diverse Treffen und Veranstaltungen: „Von Vortragsreihen über Erste-Hilfe-Kurse, Backvorführungen bis hin zu Kreativkursen, wo beispielsweise Hängekörbe geflochten werden, ist für jede Altersklasse etwas dabei.“

Auch kümmern sich Landfrauen um den Erntedankaltar in der Kirche, das Fastnachts- und Weihnachtsprogramm des Seniorenkreises und beteiligen sich am Ferienprogramm der Gemeinde, bei dem dieses Jahr der Besuch einer Molkerei in Freiburg auf dem Plan stehe. Ein Höhepunkt ist der Jahresausflug, der im September vier Tage nach Innsbruck in Österreich führt.

Das schönste Erlebnis mit den Landfrauen war für Barbara Bauknecht die Open-Air-Veranstaltung mit ihrer Schwester Kathrin von Sauter. „Meine Schwester ist Sopranistin und hat gemeinsam mit ihrem Pianisten vor drei Jahren einen Opern- und Operetten-Abend auf dem Hofplatz des ältesten Bauernhauses in Eggingen abgehalten. Es war ein toller Erfolg und ich war natürlich sehr stolz auf sie.“

Die Landfrauen sind zwar ein reiner Frauenverein, allerdings nehmen die Damen auch hin und wieder die Hilfe ihrer Männer in Anspruch: „Bei Großveranstaltungen in der Halle oder bei schwereren Arbeiten greifen unsere Männer uns unter die Arme. Aber auch die Kinder helfen immer fleißig mit. Zum Dank gibt es dann jedes Jahr ein Grillfest.“ Neue Mitglieder sind bei den Landfrauen willkommen. Bauknecht selbst ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich auch zugezogene Frauen problemlos im Verein integrieren lassen: „Wir sind eine liebenswürdige Gemeinschaft und nehmen jede Frau herzlich auf, die bereit ist, sich zu engagieren und das Vereinsleben mitzugestalten.“

Der Landfrauenverein Eggingen wurde 1950 gegründet und hat 78 aktive Mitglieder. Vorsitzende ist Barbara Bauknecht, Kontakt per E-Mail (vorstand@landfrauen-eggingen.de), Informationen im Internet (www.landfrauen-eggingen.de).

In unserer Serie „Mein Verein und ich“ stellen wir Menschen aus Eggingen vor, die sich in einem Verein engagieren und berichten, was ihnen die Gemeinschaft gibt.