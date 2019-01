von SK

Gegen 21:45 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Untermettingen unterwegs, als ihm in der Spitzkehre oberhalb von Eggingen der Audi entgegenkam. Dieser Pkw war laut Polizeiangaben in der Kurve viel zu schnell und prallte in die linke Fahrzeugseite des Lkws. Der Audi-Fahrer habe kurz abgebremst und sei dann aber in Richtung Eggingen davon gefahren. Der Schaden am Lkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Anhand von aufgefundenen Fahrzeugteilen muss es sich beim Fluchtfahrzeug um einen silbernen Audi A4 der Baujahre 1997 und 1998 handeln. Das gesuchte Auto ist mit einem 4-Zylinder-Motor ausgestattet und vorne links stark beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter Telefonnummer 07751/83 16-531 entgegen.