von Moritz Eckert

„Das Tolle am Tennis ist, dass es ein Sport für jedermann ist“, sagt Bernd Frei. Der 41-jährige Bankbetriebswirt wohnt zwar in Dettighofen, ist aber mittlerweile seit 29 Jahren Mitglied im Tennisclub Eggingen. Anfangs ist er durch seine Familie und durch Schulkollegen zum Tennis gekommen. Einige davon spielen ebenso wie er auch heute noch im Verein: „Es ist schön, einmal die Woche mit langjährigen Freunden zu spielen“, so Frei.

Der 41-Jährige ist Mannschaftsführer der ersten Herrenmannschaft, die derzeit in der zweiten Bezirksliga spielt. Für die jetzige Saison, die am 12. Mai begonnen hat, ist sein Ziel der Klassenerhalt: „Wir haben einige junge Spieler, die teilweise wenig Erfahrung im aktiven Bereich haben. Diese müssen erst mal herangeführt werden. Deshalb fokussieren wir uns diese Saison vorerst darauf, die Klasse zu halten.“

Für Bernd Frei ist Tennis ein schöner Ausgleich zur Büroarbeit, der gegenüber anderen Sportarten wie Fußball den Vorteil hat, dass man ihn auch noch im höheren Alter spielen kann: „Bei uns im Verein spielen auch noch Leute, die Ende 70 sind.“

Trotzdem sei der Sport besonders für Neulinge anspruchsvoll. „Man muss nicht nur den Ball im Auge behalten und sich richtig bewegen, sondern auch noch mit dem ungewohnten Schläger klar kommen. Das ist am Anfang nicht so einfach.“ Bernd Frei spielt am liebsten auf roter Asche: „Im Gegensatz zum Hallenboden kann man auf der Asche problemlos rutschen, ohne hängen zu bleiben und sich zu verletzen.“

In seiner Freizeit spielt der zweifache Familienvater auch gerne die ein oder andere Partie mit seiner ältesten Tochter, die ebenfalls seit zwei Jahren Mitglied im Tennisclub ist. „Von mir lässt sie sich aber nicht allzu gerne Anweisungen geben“, erklärt Frei schmunzelnd und ergänzt: „Das Training überlasse ich also lieber den Trainern.“ Die Jugendarbeit ist ein weiterer Punkt, den er besonders hervorhebt. „Wir arbeiten seit 1999 eng mit der Tennisschule „tennis and more“ zusammen. Diese wird von den Eggingern Hendrik Batt und Sandra Bercher geleitet, welche beide ebenfalls im Verein Mitglied sind und eine tolle Arbeit machen“, so Frei.

Der Tennisclub Eggingen veranstaltet jedes Jahr ein einwöchiges Trainingslager für seine Mitglieder. Dabei geht es immer wo anders hin. „Wir waren unter anderem schon in Italien, Kroatien, Österreich und Schweiz“, erzählt Bernd Frei. Neben den sportlichen Verbesserungen stärke das Lager vor allem auch die Kameradschaft untereinander. Für Neueinsteiger gibt es kostenlose Schnuppertrainings und einen vergünstigten Jahresbeitrag im Schnupperjahr.