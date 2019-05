von Yvonne Würth

Nach fünf Tagen Blasmusik pur endete das Bezirksmusikfest Eggingen zum 130-jährigen Bestehen des Musikvereins Eggingen mit dem Konzert von German Brass in der Kirche St. Gallus Eggingen. Dies gab dem Fest eine besonders festliche Abrundung und trotz aller Bedenken im Vorfeld war die Kirche voller Besucher, denn viele nutzten die Abendkasse.

Der heimliche Favorit vieler Besucher war der Freitag mit „Vollgas Blasmusik“, hier spielten die drei überraschend professionellen regionalen Bands Polkarebellen, Bunkerbrass und Brasslufthamma (Bild). | Bild: Yvonne Würth

Andreas Würtenberger, einer der drei Vorsitzenden, ist zufrieden: „Das Fest ist gut gelaufen, trotz durchwachsenem Wetter. Wir sind stolz auf die ganze Mannschaft und auch auf die Gemeinde, denn es klappt nur, wenn die ganze Gemeinde zusammenhält.“ Der Ansturm auf die Karten bereits nach dem Vorverkauf für den Auftritt der Fäaschtbänkler hatte den Verein überrascht: „Wir hätten zwei Abende lang das Zelt voll kriegen können mit den Fäaschtbänklern.“

Während der Heimwerkerpolka wurde von den Polka Rebellen passend zu den musikalischen Gags ein Stuhl gezimmert. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Jeder der 15 Bezirksvereine des Bezirks IV leistete seinen Beitrag und bot Unterhaltung am Donnerstag (MV Eberfingen), Freitag (MV Mauchen) und am Sonntag (MV Dillendorf, Epfenhofen, Lembach mit Lausheim, Weizen, Schwaningen, Wangen, Blumegg, Fützen, Bettmaringen, Grimmelshofen und Stadtmusik Stühlingen). Mit dem Gesamtchor am Sonntag im Festzelt wurde das gemeinsame Musizieren gefeiert.

Unter Leitung von Bezirksdirigent Andreas Hausy spielten 400 Musiker die beiden beliebten Stücke „Saluto Lugano„ und „Highland Cathedral.“ Wer nicht genug bekommt vom Musik machen in seinem Heimatverein, dem bietet sich die Möglichkeit, in weiteren Gruppen zu musizieren.

Maximilian Binder (rechts) beim Tenorhornsolo zusammen mit seinem Bruder und Leiter der Polka Rebellen, Konrad Binder. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

Neben den Dirigenten Tim Barth (Stadtmusik Stühlingen, MV Schwaningen und Brasslufthamma) und Fabian Korhummel (MV Mauchen und Jugendorchester Notenfuxer) gehört auch Maximilian Binder zu den besonders engagierten Musikern: „Ich hatte die große Ehre, am diesjährigen Bezirksmusikfest des MV Eggingen gleich dreimal auf der Bühne zu musizieren. Zu Beginn am Festbankett mit dem MV Eberfingen und bei „Vollgas Blasmusik„ am Freitag erst mit den Polkarebellen und im Schlussdrittel mit Brasslufthamma: Das Zelt zum Kochen zu bringen. Mein Fazit: Tolle Auftritte, super Publikum und gigantische Atmosphäre. Vielen Dank an den MV Eggingen für die Organisation und die herzliche Gastfreundschaft.“