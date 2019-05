von sk

Gegen 15:45 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW Touran in Richtung Lauchringen unterwegs. Vor Ofteringen bemerkte er zu spät einen verkehrsbedingten Rückstau und prallte in das Heck eines Opel Astra. Die Aufprallwucht war so stark, dass der Opel nach vorne katapultiert wurde und drei weitere Fahrzeuge in einander schob. Laut Polizeiangaben wurden im Fahrzeug des Unfallverursachers zwei Beifahrerinnen im Alter von 38 und 40 Jahren leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital nach Waldshut gebracht. Die 41-jährige Opel-Fahrerin wurde in eine Unfallklinik geflogen. Wie sich später herausstellte, waren ihre Verletzungen jedoch weniger gravierend als zunächst befürchtet. Den Blechschaden an den fünf beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Bundesstraße halbseitig gesperrt.