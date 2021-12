von Doris Dehmel

Zahlreiche betroffene Anwohner erinnern sich noch mit Schrecken an den 8. Juni dieses Jahres, als durch die extreme Unwetterlage der Dogerner Schürlebach derart rasch und in einer Höhe anstieg, an eine solche sich überhaupt niemand im Ort erinnern kann. In dem nördlich der Dogerner Gemarkungsgrenze verlaufenden Bereich war es zu einem Starkregenereignis gekommen, das Geröll und Sand mit brachte, was sich im Bachbett abgesetzt hatte und den normalen Abfluss behinderte. Massive Inventar- und Gebäudeschäden im Gewässerrandbereich waren die Folge.

Hochrhein Die vierte Corona-Welle am Hochrhein scheint gebrochen Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist Aufgabe der Gemeinde, sich in diesem Bereich besser aufzustellen“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause. Gemeinsam mit Christian Burkhard vom Büro Burkhard & Sandler aus Hohentengen wurde eine Zustandsanalyse gemacht und ein Maßnahmenplan erarbeitet. In der Gewissheit, dass sich Unwetter niemals 100-prozentig abwenden, aber durchaus mildern lassen, befasste sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr.

Hochrhein Hoher Krankenstand: Zugausfälle auf der Hochrheinstrecke Das könnte Sie auch interessieren

Die Behördengespräche hätten Erkenntnisse gebracht, die langjährige Verfahren zumindest momentan verhindern, so Planer Christian Burkhard. Verändert werden müsse das hydraulische Volumen des Schürlebachs, dessen Sohle durch Anschwemmungen erhöht und der Querschnitt an Brücken und Durchlässen stark reduziert ist. Auch der vorhandene Bewuchs am Gewässerrand verringert den Querschnitt.

Drosselbauwerk Eine weitere Möglichkeit, den unkontrollierten Anstieg des Schürlebachs bei Starkregen- und Hochwasserereignissen zu verhindern, wurde in der Gemeinderatssitzung ebenfalls kurz erörtert: Demnach wäre auch die Einrichtung eines Drosselbauwerks denkbar. Nachteil dieser Lösung: Die Umsetzung würde eine Reihe von Gutachten und Abstimmungen mit den Behörden und somit einen längeren Zeitrahmen voraussetzen.

Demzufolge soll die Bachsohle bis zu 30 Zentimeter mit einer Saugpumpe ausgehoben werden. Zudem ist ein mittiges Abbrechen der Abstürze vorgesehen, sich negativ auswirkenden Betonverbauungen sollen entfernt und Bäume bis auf den Stock zurückgeschnitten werden. All diese Maßnahmen, die vom Gemeinderat gutgeheißen wurden, sind unter Naturschutzvorgaben durchzuführen.

Geschützte Steinkrebse

So sieht die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Freiburg größere Geschieberäumungen als kritisch an, da der Schürlebach einen hervorragenden Bestand an besonders geschützten Steinkrebsen beherberge. Zudem könnte hier auch der Lebensraum für die besonders geschützte Kleinfischarten „Groppe“ und Bachforellen sein. Die Arbeiten können daher nur mit vorheriger Krebsbergung und außerhalb der Fischlaichzeit sowie der anschließenden Brutenwicklung vorgenommen werden.

Wenn diese Maßnahmen auch auf Brutto 85.000 Euro geschätzt werden, entschied der Gemeinderat, diese nicht auf zwei Jahre zu verteilen, sondern alle Arbeiten im kommenden Jahr in Angriff zu nehmen.