von Doris Dehmel

In Zeiten, in denen es noch keine Fotografie gab und an die modernen Medien längst noch nicht zu denken war, kam es beim Erhalt historischer Besonderheiten und originaler Gegenstände immer wieder auch zu meist ungewollten Veränderungen. Waren es die bescheidenen Mittel, die für die Kopien zur Verfügung standen, oder war es die Oberflächlichkeit derer, die sich um den Erhalt ehemaliger Zeitzeugen bemühten, ist nachträglich nicht mehr festzustellen.

Höchenschwand

Dank Heimatforschern wie Heinrich Dold aus Dogern gelingt es immer wieder, wie auch bei der „Hauensteiner Tanne“, den Dingen auf den Grund zu gehen. So hat der 80-jährige ehemalige Redmann der Grafschaft Hauenstein den Weg der gleichnamigen Landfahne verfolgt, nachdem diese im Juli 1386 nach der verlustreichen Schlacht an die Schweizer verloren ging. Wie andere eroberte Schlachtbanner auch, wurde das Original der Landfahne der Grafschaft Hauenstein einst im Obergaden (Wandabschnitt einer Basilika über den Arkaden des Mittelschiffs) der Franziskuskirche in Luzern aufgehängt.

So sehen die Sonderbriefmarken zum Jubiläum der Einungen der ehemaligen Grafschaft Hauenstein aus. | Bild: Doris Dehmel

Nachdem der Zahn der Zeit den Stoff zerstört hatte, seien, so Heinrich Dold, Kopien in dreimetriger Originalgröße auf Holztafeln gemalt worden, die heute im Museum in Luzern zu sehen sind. „Wenn das Werk des Malers auch nicht unbedingt eine Tanne darstellt und lediglich vier der richtigen acht Eichhörnchen aufgemalt sind, so stellt diese auf Holz entstandene Kopie doch eine der ältesten nachgewiesenen Schlachtfahnen im hiesigen ehemals vorderösterreichischen Land dar“, erklärt Heinrich Dold. Für ihn ist es ganz wichtig, dass wie in Dogern in jeder der acht Einungen an einer Häuserfront die „Hauensteiner Tanne“ prangen soll.

Die Briefmarke Die Jubiläumsbriefmarke 650 Jahre Hauensteinische Einungen hat einen Postwert von 80 Cent und ist mit einem Zuschlag zum Gesamtpreis von 1,50 Euro zu erwerben. Informationen gibt es bei Heinrich Dold unter Telefon 07751/23 23.

Wenn corona-bedingt die geplanten Aktivitäten zum 650-jährigen Bestehen der Hauensteinischen Einungen nicht alle veranstaltet werden können, so gibt es mit der individuell gestalteten Briefmarke mit einem Postwert von 80 Cent doch etwas Besonderes für die Heimatfreunde. Dank seiner guten Kontakte war es Heinrich Dold möglich, das Prozedere für die erstmals mit 100 Exemplaren aufgelegte Briefmarke in Gang zu setzen. Rasch seien allerdings die mit einem Zuschlag belegten Sonderbriefmarken vergriffen gewesen, sodass man sich entschlossen habe, eine zweite Auflage mit 500 Stück in Auftrag zu geben.