In der Hauptversammlung des Vereins zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein haben die Wahlen eine völlig neue Besetzung des Vorstands ergeben. Norbert Schäuble trat die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Leopold Freiherr von Schönau Wehr an.

Auch Heinrich Dold, der während seiner aktiven Zeit ein großes Netzwerk aufgebaut und zahlreiche Projekte angestoßen hatte, verzichtete auf eine weitere Kandidatur für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden. So wurde Gerhard Neugebauer in der Hauptversammlung zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Um die Vereinskasse kümmert sich ab sofort Max Kefer. Protokollführerin und Archivverwalterin ist Silvia Vetter. Zu Beisitzern gewählt wurden Joachim Keller, Susanne Lauber-Löffler und Dirk Schäuble.

Geprägt war das vergangene Vereinsjahr vor allem vom Jubiläum 650 Jahre Hauensteiner Einungen. Der Kontakt zur Hauensteiner Trachtengruppe wurde vertieft und ein Großteil der 20 Mitglieder der Gruppe ist jetzt als neue Fördermitglieder registriert. Seit dem Jahr 2019 hat sich auch darüber hinaus die Zahl der Vereinsmitglieder um mehr als 25 Prozent auf 200 Personen erhöht. Dies hat auch für die stabile finanzielle Lage des Vereins gesorgt, war an der Versammlung zu erfahren.

Wie aus dem Kassenbericht von Willy Maier zu entnehmen war, konnte dadurch ein finanzieller Puffer für künftige Aktivitäten aufgebaut werden. Diese, so der neue Vorsitzende Norbert Schäuble, sollen sich vornehmlich auf die jüngeren Generationen ausdehnen. Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, das Interesse an der Heimatgeschichte zu fördern und so die seiner Meinung nach in den Schulen vernachlässigte Heimatkunde wieder zu beleben. Für Bürgermeisterstellvertreter Heinz Jockers sei durch den in Stein gemeißelten Salpeterer in Dogern Geschichte geschrieben worden. Dafür gelte dem bisherigen Vorstandsteam ebenso wie der Hans-Peter-Ebner-Stiftung großer Dank.