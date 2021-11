von Doris Dehmel

Noch bis zum Samstag öffnet sich in der Dogerner Gemeindehalle der Bühnenvorhang. Die Akteure vom Dogerner Theaterverein „S‘Dogermer Kom(m)ödle“ haben bei der Premiere des Luststücks „Der zerbrochene Krug“ nach Heinrich von Kleist unter Regisseurin Marion Blossei eine köstliche Meisterleistung geboten. Zum Inhalt: Dorfrichter Adam (Dr. Klaus Reuther) hatte wohl eine abenteuerliche Nacht verbracht, wie sein Schreiber Licht (Gerhard Weissenberg) feststellte und sein Zustand versetzte die beiden Mägde Grete (Rita Dühmke) und Liese (Stefanie Ruhnke) in ungläubiges Erstaunen.

Die Nervosität des Rechtsprechers steigerte sich erheblich, als der Diener (Ulla Ebi) den Besuch von Gerichtsrat Walter (Martin Kistler) ankündigte. Immer größere Missverständnisse kamen im Laufe der Verhandlung zu tage, als es darum ging, den Täter für den von Marthe Rull (Gabi Flügel) angezeigten zerbrochenen Krug zu fassen. Ohne Zweifel konnte es für die Geschädigte keinen Zweifel darüber geben, dass der Freund ihrer Tochter, Ruprecht (Björn Baumann), der von seinem Vater Veit (Christoph Ripp) und auch seinem Großvater (Michael Kreuzpointner) in Schutz genommen wurde, der Übeltäter war. Doch Eve (Julia Stärk) setzte alles daran, dass keine weitere Person in Verdacht geriet als der tatsächliche Besucher, der nachts ihre Nähe suchte. So richtig hektisch wurde es, als schließlich der Name eines weiteren jungen Mannes ins Spiel kam. Mit dem plötzlichen Auftreten der Nachbarin Brigitte (Monika Karla) nahm die Tätersuche an der Dorfrichter Adam offenkundig wenig Interesse zeigte, plötzlich eine unerwartete Wendung.

Bis 6. November

Noch bis zum Samstag , 6. November, wird in der Dogerner Gemeindehalle das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ aufgeführt. Jeweils 20 Uhr ist Spielbeginn und Einlass ab 19 Uhr. In der Pause können sich die Besucher mit Getränken und Imbiss bedienen. Der sonst übliche Vorverkauf entfällt. An der Abendkasse bezahlen Erwachsene 10 Euro und Schüler 5 Euro. Es gelten die 2G-Regeln.