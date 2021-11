von Doris Dehmel

Eine große Rolle für ein aktives Gemeindeleben spielten die Dogerner Vereine. Vielfältige Aktivitäten werden von ihnen angeboten. Von Freizeit- über Sportvereine bis hin zu den Interessensgemeinschaften klinken sich die Vereine ein und ohne sie wäre das kulturelle Gemeindeleben in Form der Vereinsgemeinschaft nicht denkbar. In ihren Händen liegt die Mitorganisation des regelmäßig vor Corona wiederkehrenden Dorffestes und vor allem auch die aktive Mitwirkung bei dem jährlichen Kinderferienprogramm „Dokiso“.

Dogern Der Tüftler Dieter Fahrni aus Dogern erhält eine Goldmedaille für seine Erfindung Das könnte Sie auch interessieren

In der diesjährigen Versammlung der Vereinsgemeinschaft übertrug der bisherige Vorsitzenden Dietmar Tröndle die Verantwortung an Markus Schneble. Bürgermeister Fabian Prause dankte dem scheidenden Vorsitzenden für die geleistete Arbeit und sein Engagement in den vergangenen zwei Jahren. Dank galt aber auch dem neuen Vorsitzenden, Markus Schneble, für die Bereitschaft die Arbeit in der aktiven Vereinsgemeinschaft für weitere zwei Jahre fortzuführen.