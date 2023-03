Noch ehe der Rechtsanspruch der Schulkindbetreuung 2026 in Kraft tritt will die Gemeinde Dogern diese schon früher optimieren und passt die einzelnen Module an. Die erweiterte Betreuungszeit sei eine familienfreundliche Entscheidung, war man sich im Gemeinderat einig, gleichwohl sie mit erhöhten Personalkosten verbunden ist. Die Kernzeitbetreuung an der Grundschule findet in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr und 12 bis 13 Uhr statt. Die flexible Nachmittagsbetreuung erstreckt sich von 13 bis 14 Uhr. Die Hausaufgabenbetreuung ist von 14 bis 15.30 Uhr möglich. „Wir wollen kein Geld verdienen, lediglich den Deckungsgrad von heute 63 Prozent der Kosten nicht weiter in den Keller gleiten lassen“, versicherte Bürgermeister Fabian Prause. Für die morgendliche Kernzeitbetreuung werden monatlich 25 Euro fällig, 17,50 Euro für die Spätbetreuung, für die flexible Nachmittagsbetreuung pro Tag 1,50 Euro. Abgerechnet werden 11 Monate Für die Ferienbetreuung , die ab den Osterferien bereits von 7.30 bis 14 Uhr erfolgen soll, werden einschließlich dem Mittagessen 15 Euro pro Tag fällig. Ein Geschwisterrabatt von 25 Prozent wird hierauf gewährt. Für die Mittagsmahlzeit werden vier Euro im Essensabo oder die Abrechnung auf die Zehnerkarte fällig.