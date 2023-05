Der Waldshuter Kreisverband Badischer Jäger hat in der Gemeindehalle Dogern seine Hauptversammlung abgehalten. Regie führte der Kreisverbandsvorsitzende Bernhard Kallup, der bei den Vorstandswahlen einstimmig bestätigt wurde. Kallup freute sich, viele Mitglieder und prominente Gäste begrüßen zu können, unter ihnen den CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, den Dogerner Bürgermeister Fabian Prause und Kreisforstamtsleiter Markus Rothmund.

In den Grußworten wurde auf die gute Zusammenarbeit der Jäger mit den Behörden und Landwirten und die Bedeutung der Jagd hingewiesen. Dominierende Themen waren die Wolfsproblematik und die Bewältigung eines klimaresistenten Waldumbaus. In seinem Bericht informierte Bernhard Kallup über die Aktivitäten der vergangenen Jahre. Das bei seinem Amtsantritt vor acht Jahren ausgegebene Motto „Gestalten statt Verwalten“ wurde, so seine Erfahrung, auch in den vergangenen vier Jahren umgesetzt. Das werde durch die Mitgliederzahlen bestätigt, die in den acht Jahren seiner Amtszeit von 540 auf 870 gestiegen seien, darunter zwölf Prozent Frauen.

Wiederholt habe er das Kreisveterinäramt angemahnt, flächendeckend für Verwahrstellen von Konfiskaten (Schlachtabfälle, Tierkadaver) zu sorgen. Dies insbesondere in Hinsicht auf die drohende Afrikanische Schweinepest und auf die ab 2024 entfallende Entsorgungsmöglichkeit im Wald. Erfreulich sei der Zuspruch zur vereinseigenen Jagdschule: 2022 bestanden 18 Jagdschüler die Prüfungen.

Schatzmeister Mathias Wehrle berichtete von einer erfreulichen finanziellen Entwicklung. Die Kassenprüfung fand ohne Beanstandungen statt, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Erhaltung und Förderung des Jagdwesens wurde Bernhard Kallup mit der silbernen Verdienstnadel des Landesjagdverbands ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte die stellvertretende Bezirkskreisjägermeisterin Claudia Senn.

In seinem Ausblick auf die nächsten Jahre machte der Kreisjägermeister deutlich, dass sich die Jäger im Zuge des klimaresistenten Waldumbaus jederzeit ihrer Verantwortung stellen werden. Hierbei gelte aber das Motto „Wald mit Wild“ und nicht „Wald vor oder gar ohne Wild“, denn nachhaltiger als mit der Jagd könne die Natur nicht geschützt und genutzt werden, „die Jagd liefert reinste regionale Lebensmittel von hoher Bioqualität“. Kallup weiter: „Jagd ist für die Jägerschaft Aufgabe und Leidenschaft zugleich und dient gleichzeitig der Erhaltung eines wichtigen Kulturgutes.“

Im Anschluss referierte Micha Herdtfelder von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg zum Thema „Luchs, Wolf und Goldschakal im Südschwarzwald“. Für die passende Stimmung sorgten die Jagdhornbläser Tiengen unter der Leitung von Holger Knörzer.