von Richard Kaiser

Von Ehrfurcht erfüllt könnte es manchem Besucher zumute werden, wenn er die Gaststube des Dogerner „Hirschen“ betritt und an der rechten Seite eine mit einem dekorativen Rahmen eingefasste und mit einem Kreuz gezierte Gusseisenplatte entdeckt. So jedenfalls muss es um 1905 den Kindern der damaligen Gastwirtsfamilie Albiez ergangen sein, dachten sie doch, dass sich dahinter ein Grab verbirgt.

Zu einer Gedenkplatte ist sie geworden, die etwa ein Meter breite Wandtafel, war es aber ursprünglich keineswegs, wie 1932 der Mundartdichter und Schriftsteller Paul Körber (1876 bis 1943) in einem Aufsatz berichtete. Er hatte sich zu jener Zeit wohl mit den damaligen Besitzern Magdalena, Josephine und Johann Albiez, sowie deren Mutter Maria Magdalena Albiez unterhalten, die ihm von ihren früheren Erlebnissen erzählten.

Aus Kindermund als Grabmal bezeichnet, den Fuhrleuten aber als Wärmewand dienend: In den 1760er Jahren wurde diese Gusseisenplatte in der Gaststube des Dogerner „Hirschen“ angebracht, wo sie heute noch zu sehen ist. | Bild: Richard Kaiser

Der Kreuzbalken auf diesem Bildnis neben dem großen Kachelofen, der „Chuuscht“, war es, der die Kinder neugierig machte und ihnen immer wieder die Frage auf die Zunge legte: „Muetter, wer liggt unter sellem Chrüz vergrabe?“ Denn jenes Wandstück mit dem erhabenen Kreuz deutete mit kindlichem Verstand am ehesten auf ein Grabmal hin, dem nur eine Inschrift fehlte.

Mit dieser Fragestellung war Mutter Maria Magdalena Albiez stets vor die Aufgabe gestellt, Antwort zu geben. Weil die Kinder an ein Grab glaubten, wollte die Mutter ihre Sprösslinge nicht enttäuschen, und suchte nach einer Person, die hierfür infrage kam.

Denkmal für Köchin

Die Umstände kamen ihr dabei entgegen. Jahrzehnte hatte nämlich eine brave, treue Köchin der großen Haus- und Gasthofküche vorgestanden. Und auf der anderen Seite der Wandplatte befand sich der Küchenherd. Die Köchin verstarb. Was lag näher, als dass die Mutter sich und den Kindern ein Stück Poesie gönnte und der liebgewonnenen Köchin ein sichtbares Denkmal setzte mit der Antwort: „Wer wird‘s sii, üsi Chöchin isch‘s, wo dört vergrabe liggt.“ Und sie fügte aus christlicher Überzeugung noch hinzu: „Herr, gib ihr die ewig Rueh“, dem die Kinder wiederum gläubig ihr „Und das ewig Licht leucht ihr“ hinzufügten.

So war in der Kinderwelt der Familie Albiez die Frage nach Zweck und Ursache dieser sonderbaren Wandtafel beantwortet. Der Verstand der Erwachsenen will indessen ein eindeutiges Wissen. Ein Blick in die Baugeschichte des Gasthauses, von Heinrich Dold überliefert, bringt Klarheit.

Das Dogerner Friedhofkreuz stiftete der ehemalige „Hirschen“-Wirt Conrad Ebner und seine Frau Catharina 1767. | Bild: Richard Kaiser

Das stattliche Dogerner „Gasthaus zum Hirschen“ wurde 1757 durch ein Feuer heimgesucht und ein Jahr später durch den damaligen Gastwirt Johann Tröndlin (1711 bis 1765) wieder neu errichtet. Dessen einzige Tochter Catharina heiratete 1759 Conrad Ebner (1733 bis 1790) aus Immeneich, der im Kloster St. Blasien eine vorzügliche Bildung erlangte und es zu hohem Ansehen brachte. Was an Verbesserungen im „Hirschen“ noch zu machen war, ließ er ausführen, so in der Gaststube die „Chuuscht“, und nebenan eine Eisenplatte, die von der Küche aus erwärmt wurde. An diese, einst mit drei Haken versehen, hängten die Fuhrleute ihre Jacken, wenn sie durchnässt im „Hirschen“ einkehrten, denn die Weiterfahrt wollten sie in trockenen Kleidern antreten.

Die Halteringe für die Fuhrwerke befinden sich noch immer an der Stirnseite der doppelläufigen Eingangstreppe zum Gasthaus. | Bild: Richard Kaiser

Somit war das auf den ersten Blick merkwürdige und nicht zu deutende Wandstück in seinem Zweck ein Gebrauchsstück. Warum aber das merkwürdige Dekor mit dem Kreuz und der Umrankung? Der Künstler der damaligen Zeit verwandte das Motiv des Kreuzes lediglich als Schmückung und gab noch auf der Stirnmitte das Wahrzeichen der Grafschaft Hauenstein, die Tanne, dazu.

Dies nicht ohne Grund, war doch der Gasthof-Eigentümer Conrad Ebner Redmann, Einungsmeister und Landkassier der Grafschaft Hauenstein. Daher wurden auch seine Initiale CE der Tanne beigegeben, ebenso die Anfangsbuchstaben CT seiner Frau Catharina, geborene Tröndlin. Diese beiden Initialen sind auch im Sockel des vier Meter hohen Steinkreuzes im Dogerner Friedhof eingemeißelt, dazu die Jahreszahl 1767, woraus zu entnehmen ist, dass es der damalige Hirschenwirt und seine Frau gestiftet haben; zur Fertigstellung der gerade neu errichteten Pfarrkirche, möglicherweise aber auch zum Dank für die gelungene Fertigstellung ihres Gasthauses.

Zur Person: Paul Körber Der Heimatdichter und Schriftsteller Paul Körber (1876 bis 1943) wuchs in Bonndorf auf und zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Waldshut, wo er günstigen Nährboden für sein literarisches Schaffen fand. Er war als Mitarbeiter mehrerer Zeitungen und Zeitschriften tätig, brachte darin und auch im Eigenverlag viele Werke heraus. Darunter ist sein vom Waldshuter Komponisten Franz Philipp (1890 bis 1972) vertontes Gedicht „Haimet am Hochrhy“, das zu einem wahren Volkslied geworden ist. Für die Gemeinde Dogern schuf Körber eine zusätzliche Strophe: „Au Dogre isch en Ort am Rhy, liggt wie en Garte do; vom Bürgelrai, im Sunneschy, dä Blick macht riich und froh“. Dieses Werk gehörte zum bevorzugten Liedgut des ehemaligen Lehrers und späteren Rektors der Dogerner Grund- und Hauptschule, Anton Englert (1908 bis 1980), das er seinen Schülern beibrachte und von ihnen, sowie vom Gesangverein und vom Kirchenchor, die er dirigierte, bei passenden Gelegenheiten gerne und sogar mehrstimmig vortragen ließ.

Den guten Geist des Hauses hält die heutige Gastwirtsfamilie Albiez noch immer aufrecht. Die Verbundenheit zur ehemaligen Grafschaft Hauenstein dabei kommt vielfach zum Ausdruck und wird durch die tatkräftige Mitarbeit des versierten Kenners der Heimatgeschichte Heinrich Dold, Ehrenredmann der historischen Einungsmeisterversammlung, maßgeblich unterstützt.