Der TV Dogern hat seinen Vorstand teilweise neu gewählt: Markus Schneble ist weiterhin Vorsitzender und Sabrina Roß seine Stellvertreterin. Renate Wiedemer bleibt Vorstand Sport. Der Posten des Vorstand Jugend ist weiter vakant. Die Kasse wird von Sandra Isele geführt. Schriftführerin ist Nadine Meyer und zu Besitzerinnen gewählt wurden Claudia Lingg, Gisela Tenbrink, und Ingrid Krämer. Der Turnverein ist der größte Verein in der Gemeinde Dogern und klinkt sich bei den verschiedensten Aktivitäten im Dorf ein. Beim Stand am Weihnachtsmarkt konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden, verschiedene Gruppen waren beim Sedus-Frühlingsfest dabei, wo die Boulegruppe des TV auch in diesem Jahr aktiv mitmachen wird. Auch beim diesjährigen Stadtradeln wollen die TV-Mitglieder wieder mit dabei sein. Sehr gut wurden die Wasserspiele beim Dogerner Kindersommer angenommen, und auch der Jubilar-Nachmittag erfreute sich großer Beliebtheit.

Sehr groß ist das Angebot des TV für Freizeitsportler aller Altersgruppen. Bei den sieben Kinder- und Jugendgruppen gibt es sogar Wartelisten. In diesem Jahr soll das Kinderleichtathletik-Sportabzeichen abgenommen werden. Zudem will sich der TV wieder am Dogerner Kindersommer beteiligen. Unterschiedlich stark wird das Angebot von den Erwachsenen genutzt. Ihnen stehen Herz-Kreislauftraining, Männersport, allgemeine Trainingsgruppen, eine Volleyballgruppe, eine Senioren-Turngruppe, Lauftreff, Walking und Nordic Walking, eine neue Gymnastikgruppe, auf vier Gruppen aufgeteilte Fitnessangebote und das Sportabzeichen-Training zur Verfügung. Zudem gibt es die Bouleabteilung mit 64 Mitgliedern. Die Hälfte davon sind Lizenzspieler, wovon zwei Mannschaften in der Landesliga und eine in der Bezirksliga spielen. Bürgermeister Fabian Prause dankte den Vereinsverantwortlichen für ihr Engagement, wodurch das sportliche Angebot im Ort stetig erweitert werde. Seit 25 Jahren Mitglied im TV Dogern sind Anke und Jens Wötzel, Marion Mücke, Andrea Öschger, Annette Mücke, Manfred Bartelmess, Lukas Bockstaller, Volker Hezel, Alex Karle und Diethlem Schulz. Seit 40 Jahren sind Anna Bachmann, Karin Gisy, Priska Knoblauch, Anneliese Mutter, Monika Schmid, Irmgard Sikora, Uschi Stoll, Sylvia Wassmer, Marianne Pöttinger, Lioba Basler, Ulla Ebner, Wilhelm Ebner, Marga Eckert, Roland Frommherz und Brigitte Mutter dabei. Auf 55 Jahre blicken Helga Dühmke, Ingrid Mücke und Erna Tillig zurück.