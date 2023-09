Dogern – Vor der Mitgliederversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft stand ein gemeinsamer Gottesdienst. Mit dem Impuls „Ihr seid das Salz der Erde“ waren die Frauen eingeladen, dieser Botschaft mit allen Sinnen nachzuspüren. Bereits am 4. Oktober treffen sich die Frauen zum Erntedankgottesdienst und anschließendem gemütlichen Beisammensein, wozu auch Nichtmitglieder eingeladen sind.

In der Versammlung wurde nach einem Rückblick deutlich, dass für die anstehenden Neuwahlen im Jahr 2024 für die amtierende Vorsitzende Monika Reuther bislang keine Nachfolgerin gefunden werden konnte. Reuther selbst darf nach zwölf Jahren nicht mehr kandidieren. Sie hofft, dass es mit der Dogerner Frauengemeinschaft weitergeht, und regte an, das womöglich ein aus mehreren jungen Frauen bestehendes Team an die Spitze rücken könnte, sagte sie. Vom Basistreffen der Katholischen Frauengemeinschaft in Mainz brachte sie die Nachricht mit, dass mit einer Kassiererin und Personen als Kassenprüfer sowie einer jährlichen Mitgliederversammlung auch der Fortbestand der Frauengemeinschaft gesichert werden könnte. Monika Reuther wäre bereit, wenn sie gewählt würde, als geistliche Leiterin der Dogerner Frauengemeinschaft zur Verfügung stehen.