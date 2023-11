Dogern – Es wird stimmungsvoll: Am Samstag, 25. November, wird in der Zeit von 15 bis 21 Uhr auf dem Dogerner Hallenvorplatz mit dem Hüttenzauber der „Auftakt in den Advent“ gefeiert.

Zur gleichen Zeit gibt es in der Gemeindehalle einen Kunst- und Handwerkermarkt. Um 15.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Um 16 Uhr singt der Kinderchor und eine Stunde später hat die Jugendmusik Albbruck-Dogern für ihren Auftritt angesagt. Jugendliche der Musikschule Hochrhein werden sich ab 18 Uhr ins Unterhaltungsprogramm einklinken. Bereits heute schon freuen sich die Hip-Hop-Kids vom Jazz-Tanz-Club Dogern auf ihren Auftritt um 19 Uhr. Für die kleinen Besucher heißt es um 16.45 Uhr Film ab im Sitzungssaal der Gemeindehalle natürlich mit Popcorn und Getränken. Die teilnehmenden Vereine und Gruppen bieten in den adventlich geschmückten Holzhütten die unterschiedlichsten kulinarischen Dinge an. Wer herzhafte Schmankerln bevorzugt, hat hier ebenso eine gute Auswahl, wie die Gäste, die lieben Süßes bevorzugen oder Weihnachtsgebäck, Linzertorten, süße Marmeladen und Liköre mit nach Hause nehmen wollen. Heiße Getränke mit verschiedenen Glühweinvarianten werden angeboten und die Besucher aufgefordert einen Griff in den Loseimer zu machen, um einen der schönen Preise aus der Tombola des örtlichen DRK zu gewinnen.

Groß ist auch die Auswahl beim Kunst- und Handwerkermarkt. Kunstschaffende offerieren hier ihre Produkte, Freundinnen flinker Nadeln bieten Selbstgestricktes an, traditionelle und trendige Bastelsachen und Dekoartikel werden angeboten und Liebhaber von Töpferarbeiten finden dabei sicherlich das Richtige. Vorbeischauen ist ebenso angesagt wie schöne Dinge für die Adventszeit zu kaufen, sich eigene Wünsche zu erfüllen oder anderen eine Freude zu machen.