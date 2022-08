von Doris Dehmel

Die Hanspeter-Ebner-Stiftung Pro Dogern hatte im vergangenen Jahr entsprechend ihrer Satzung verschiedene Projekte unterstützt, obwohl durch die Corona-Pandemie vielfach Geplantes nicht stattfinden konnte. Von der finanziellen Unterstützung der Stiftung profitieren Jugend und Altenhilfe, hilfsbedürftige Personen, Bildung und Erziehung, kulturelle Zwecke, Wohlfahrtswesen, Vereine und kirchliche Zwecke. Um auch personell die Stiftung langfristig abzusichern, wurden auf Vorschlag des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Hanspeter Ebner Jessica Ebner aus der kommenden Generation und Lucia Schmid, bei der seit Stiftungsgründung die Fäden zusammenlaufen, zu Stellvertreterinnen des Vorsitzenden gewählt. „Wir sind dankbar, dass es durch die Stiftung möglich ist, dass Hilfe geleistet werden kann“, versicherte Hanspeter Ebner.

Insgesamt 18.026 Euro waren im letzten Jahr an die unterschiedlichen Projekte geflossen. Essen auf Rädern wurde unterstützt, das Bodentrampolin auf dem Mehrgenerationenplatz mit einem Schild versehen, die Hausaufgabenbetreuung der Grundschule gefördert, der Theaterverein und der Dogerner Musikverein unterstützt. Neben der üblichen Unterstützung Bedürftiger zu Weihnachten waren zudem die Bewohner vom Haus Sebastian im Advent mit einem Präsent überrascht worden. Der Hauptanteil der Ausgaben in Höhe von 10.800 Euro diente der Beschaffung des Einungsmeisterdenkmals in Dogern. Auch im laufenden Jahr 2022 mit bisherigen Ausgaben von insgesamt 8329 Euro wurde der Förderverein Grafschaft Hauenstein anlässlich seiner Jubiläumsfeier unterstützt. Zudem gingen Spenden an die Seniorengemeinschaft 60plus, den Förderverein der Schule, an die Nachbarschaftshilfe und zur weiteren Unterstützung von Essen auf Rädern.