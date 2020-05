Dogern vor 2 Stunden

St. Clemens: Vor 50 Jahren ersetzt auf Kirchturm barocke Form die „Schlafmütze“

Pfarrkirche hat am 2. Mai 1970 einen neuen Turmhelm erhalten. An die anstrengende Arbeit in luftiger Höhe erinnert sich Zimmermeister Heinrich Dold.