Insgesamt 6597 Euro kamen von der Sparkasse Hochrhein, die jeweils in gleicher Höhe von 1549,25 Euro an vier Vereine verteilt wurden: Den Musikverein Dogern, den Radsportverein Dogern, die Siedlergemeinschaft Dogern sowie den Tennisclub Dogern. Für Dorffestaufwendungen gab es unter anderem eine Spende vom Kernkraftwerk Leibstadt in Höhe von 3500 Euro. Weitere Spenden vom KKL flossen in den Nachbarschaftsfonds für Jugendförderung in Höhe von 3000 Euro, an den Turnverein Dogern und an den Sportverein 1200 Euro. Das Sommerlager der Dogerner Pfadfinder wurde mit 1200 Euro unterstützt und mit dem Betrag von 5000 Euro zur Beschaffung von Spielgeräten hat die Gemeinde den Gesamtspendenbetrag in Höhe von 14.500 Euro vom Kernkraftwerk Leibstadt voll ausgeschöpft.