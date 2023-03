Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Arbeiten am Dogerner Neubaugebiet Obere Hatteläcker II begonnen. Für den Startschuss griffen Bürgermeister Fabian Prause, einige Gemeinderäte, Planer und Vertreter der bauusführenden Firmen Weber und Schleith zu den Schaufeln.

15 Jahre sind es her, dass die Gemeinde aus eigenem Grundstücksbesitz Baugelände an Interessierte verkaufen konnte. Immer wieder wurden Bauwillige auf Baulücken verwiesen oder einfach um Geduld bis zur Erschließung des Neubaugebietes gebeten. Bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist die etwa sechs Hektar große Entwicklungsfläche im Anschluss an die bereits bestehende Wohnbebauung ausgewiesen. Sie grenzt im Süden an die Albbrucker Straße, im Norden endet sie in unmittelbarer Nähe zum Wald und in Richtung Westen an der angedachten Erweiterungsfläche.

Nachdem die Grundstücksverhandlungen über das bislang landwirtschaftlich genutzte Gelände positiv für die Gemeinde verliefen und sie vollumfänglich in den Besitz der für die Bebauung vorgesehenen Flächen kam, rückte der Zeitpunkt möglicher Bebauung immer näher. Mit dem von der Stadtbau Lörrach GmbH erarbeiteten Gestaltungskonzert befasste sich der Gemeinderat zuletzt in seiner Sitzung vom 27. September 2022 – mit dem Ergebnis, den Bebauungsplan zu beschließen. Jetzt sollen im ersten Bauabschnitt von rund 2,6 Hektar 51 Wohngebäude in Form von fünf Mehrfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern und auch Einfamilienhäusern gebaut werden können.

Während der Offenlage innerhalb des Bebauungsplanverfahrens verzichteten die meisten Behörden auf Einwände. Bezüglich der Breite der verschiedenen Erschließungsstraßen musste die Nutzung durch Versorgungsfahrzeuge berücksichtigt werden.

Das Landratsamt hatte zunächst Bedenken bezüglich der Löschwasserversorgung geäußert: Die geforderte Wassermenge von 96 Kubikmeter über mindestens zwei Stunden im Umkreis von 300 Meter um das jeweilige Objekt hätte ursprünglich nur durch eine zusätzliche Wasserversorgung erreicht werden können. Diese in Form eines Wassertanks südlich der Albbrucker Strasse geplante Lösung habe sich aber inzwischen erübrigt, wie Bürgermeister Fabian Prause beim Spatenstich bekannt gab. Durch die kürzlich erfolgten Arbeiten an der örtlichen Wasserversorgung ergab sich eine fast 100-prozentige Steigerung, sodass dem neuen Baugebiet im Ernstfall im geforderten Zeitraum eine Wassermenge von über 100 Kubikmeter zur Verfügung steht. Erschlossen wird das Gelände mit 1,5 Kilometer Kanal im Trennsystems und 700 Meter Trinkwasserleitung.