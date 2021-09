Das über das Wochenende ausgetragene LK Tennisturnier, um den „Baustoff Eckert Cup“ war für den Tennisclub Dogern und den Tennissport ein voller Erfolg. Mit mehr als 50 Teilnehmern verlief das Turnier in verschiedenen Altersklassen mit Haupt- und Nebenrunde spannend. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl musste von den Veranstaltern auch der Freitag in die Spielplanung einbezogen werden. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Turnierleitung Roland Küpfer, Dietmar Tröndle und Uwe Lipka (Oberschiedsrichter) hatten alle Hände voll zu tun. Durch die gute Vorbereitung und die engagierten Arbeitsteams des Vereins wurde den Turnier-Teilnehmern ein gutes sportliches Erlebnis offeriert. Dabei wurden nicht nur LK Punkte gewonnen, sondern bereits das Antrittsgeschenk für jeden Teilnehmer fand viel Anerkennung. Auch die Technik wurde in den Turnierablauf einbezogen, erstmals wurden die Spiel-Ergebnisse via Bildschirm und WLAN in den Außenbereich direkt übertragen. Für die ersten drei jeder Kategorie gab es Preise.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Damen: Sieger Albicker Isabell TC Tiengen, Platz 2 – Kaiser Maren TC Görwihl, Platz 3 – Lohrer Helga TC Tiengen. Herren: Sieger Mathias Gey TC Dogern, Platz 2 – Stefan Szymkiewicz TC Dogern, Platz 3 – Michael Huber TC Dogern. Herren 40: Sieger Ralph Merlo TC Dogern, Platz 2 – Chemnitius Lars TC Weilheim, Platz 3 – Schanz Andreas TC Hohentengen. Herren 50: Sieger Schäfer Jürgen TC Bohlbach, Platz 2 – Albicker Patrik TC Weilheim, Platz 3 – Strasser Roland TC Oberstaufen. Herren 65: Sieger Bernd Wolfgang TC Küssaberg, Platz 2 Kung Ueli TC Jestetten, Platz 3 Amann Sigi TC Görwihl. Einen Dank richtete der Vorstand anlässlich der Siegerehrung an den Namensgeber und Sponsor des Turniers.