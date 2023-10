Dogern – Die Akteure vom Dogerner Theaterverein stehen für die diesjährigen Aufführungen des Dreiakters „Pension Schöller“ in den Startlöchern. Vom 31. Oktober bis zum 4. November werden die Schauspieler in der Gemeindehalle Dogern auf der Bühne stehen. Beginn der Aufführungen ist jeweils um 19.30, mit einer Ausnahme: Am 1. November beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr. An allen Tagen ist freie Platzwahl. Am heute, 28. Oktober, gibt es beim Edeka Schulz in Dogern einen Vorverkauf. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Theaterfreunde haben somit die Möglichkeit garantiert einen Platz an den von ihnen ausgesuchten Terminen belegen zu können. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei zwölf Euro und an der Abendkasse bei 15 Euro. Schüler bezahlen im Vorverkauf sieben Euro und an der Abendkasse zehn Euro.

Die Vorsitzende vom „Dogerner Kom(m)ödle“ Monika Karle und das große Team an Schauspielern und alle die hinter den Kulissen mitwirken und ihre langjährige Erfahrung mit einbringen, hoffen nach dem großartigen Erfolg 2022 auch in diesem Jahr die Besucherzahlen weiter steigern zu können. Sie garantieren, unter der Regie von Marion Blossei wieder ihr Bestes zu geben und mit Herzblut die für sie bestimmten Rollen mit Leben zu erfüllen. Die meisten Mitwirkenden zählen seit Jahren zum Ensemble. Es kamen aber auch einige neue Akteure hinzu. Spannende und heitere Szenen erwarten die Besucher. Sie können miterleben, wie sich der Aufenthalt von Großgrundbesitzer Klapproth (Klaus Reuther) in Hamburg entwickelt. Wer vermutet, dass er sich auf die Suche nach galanten Abenteuern begibt, der irrt gewaltig. Vielmehr hat er sich zum Ziel gesetzt Eindrücke in einer Irrenanstalt zu sammeln. Dabei kommt es zu allerlei Verwirrungen, die den Obstbauer schließlich selbst in die Nähe des Wahnsinns treiben.

Marion Blossei ist es auch in diesem Jahr gelungen, die Rollen bestens zu besetzen. Einmal mehr werden dadurch Spielfreude und Talent der Akteure zum Ausdruck kommen.