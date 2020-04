von Doris Dehmel

Erstmals erhielten Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, ein Sonntagskörble. 37 Empfänger in Dogern konnten sich über die spontane Aktion freuen. Die Aktivistinnen dieses Projekts wollen die Aktion solang fortsetzen, solange die Corona-Krise anhält. Am kommenden Sonntag soll an weiteren 24 Haustüren der kleine Ostergruß abgestellt werden.

Vielseitig ist das Angebot vom Dogerner Familienzentrum „Haus Nr. 4“. Nicht nur in ganz normalen Zeiten sorgen engagierte Personen um die Leiterin der Einrichtung Annette Sperling, mit viel Kreativität und den unterschiedlichsten Aktivitäten dafür, Frauen und Männer unterschiedlichsten Alters anzusprechen, sie aus der drohenden Vereinsamung herauszuholen, aber ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, eigene Kenntnisse an andere weiter zu geben.

Die Idee für die jüngste Aktion kam von Marilen Vögtle und rasch fanden sich Körble-Paten, die ab sofort jeden Sonntag, wenn auch mit dem geforderten Abstand den Empfängern einen Besuch abstatten und den Gruß vom ­Familienzentrum an die Türe stellen. In die Aktion eingeklinkt haben sich auch die Jungen und Mädchen der ersten ­Grundschulklasse Dogern und des Kinderchors Dogern. Sie hatten gemalt und gebastelt, damit die Überraschungen schön verpackt und mit einem Kindergruß versehen, noch mehr Freude machen.

Miteinander und Füreinander da sein

Die Sonntagskörble werden mit größt möglicher hygienischer Sorgfalt zusammengestellt. Verteilt werden sie an alle Menschen, von denen Annette Sperling und ihr Team wissen, dass sie unter Einsamkeit leiden oder die sich einfach über diese nette Geste freuen. „`Miteinander und füreinander da sein` wollen wir mit der Aktion ausdrücken“, sind sich die am Projekt Beteiligten einig. Dabei gehe es nicht um den materiellen Wert des Inhalts, sondern um die Aufmerksamkeit.