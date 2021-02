von Doris Dehmel

Der Gemeinderat Dogern stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem von Rektorin Verena Zweigle und Hauptamtsleiter Markus Böhler vorgetragenen Medienentwicklungsplan der Grundschule Dogern zu. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die benötigte Ausstattung im laufenden Jahr zu beschaffen und die in Aussicht gestellten Fördergelder zu beantragen. Die Kosten der gesamten Investitionen dürften zwischen 57.000 und 60.000 Euro liegen.

Dabei wird die Anschaffung der Endgeräte eine der kostspieligsten Ausgaben sein. „Die Umsetzung muss wegen der Förderfristen schneller erfolgen als ursprünglich geplant“, so Bürgermeister Fabian Prause. Dies führe dazu, dass sich das Gremium später nochmals mit dem Thema zu befassen habe, wegen der notwendigen Erhöhung des Haushaltsansatzes von ursprünglich 10.000 Euro auf voraussichtlich 20.000 Euro. Neben den investiven Kosten werden künftig die Folgekosten für die Betreuung der EDV und die turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen unübersehbar sein. Zudem könne die Gemeindeverwaltung den Support nicht leisten, so der Bürgermeister. In der Schule wird es innerhalb des Lehrerkollegiums zwei Netzbetreuer geben.

Heute gehören die digitalen Medien zum Alltag der Schüler, wovon schon die jüngsten Grundschüler nicht ausgeschlossen seien, waren sich Gemeinderat und Schulleitung einig. Die vorgetragenen Wünsche der Schule seien ein Muss, so Markus Böhler, der sich beim Schulträger dem Medienentwicklungsplan angenommen hatte. In der Umsetzung der erarbeiteten Notwendigkeiten steht die Ersatzbeschaffung eines neuen Servers und einer Netzwerklösung (PaedML), die speziell für die Anforderungen der Grundschule entwickelt worden ist. Erfolgen muss die Integration des vorhandenen WLAN-Netzwerks sowie der vorhandenen Hardware in die Musterlösung des Landes.

Anzuschaffen sind digitale Bildschirme für alle Klassenzimmer ebenso für diese eine Dokumentenkamera. Für alle Klassenzimmer sollen netzwerkfähige Farbdrucker zur Verfügung stehen. Feste Arbeitsplatzstationen sollen in allen Klassenzimmern eingerichtet werden. Neben der Beschaffung eines Medienwagens für die Bevorratung der vorhandenen Laptops als Klassensatz sieht der Investitionskatalog die Beschaffung von mobilen Endgeräten zur Ausleihe an die Lehrkräfte vor.