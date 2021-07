von Doris Dehmel

In Zeiten von Corona und dem damit verbundenen Online-Unterricht wurde deutlich, dass der Umgang mit dem modernen Medien heute schon bei Grundschulkindern zum Alltag gehört. Im Februar 2021 hatte der Dogerner Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung die für die Umsetzung des von Schulleiterin Verena Zweigle vorgestellen Medienentwicklungsplans notwendigen Investitionen beschlossen und damit grünes Licht für die Digitalisierung der Dogerner Grundschule gegeben. Dies bedeutete auch, dass nach Abzug der Fördermittel durch den Digitalpakt Schule von der Gemeinde 14.000 Euro zu tragen sind.

Bürgermeister Fabian Prause und Hauptamtsleiter Markus Böhler, in dessen Zuständigkeit auf dem Rathaus das Projekt lag und ihn auch künftig nicht mehr loslassen wird, überzeugten sich beim ihrem Besuch in der Grundschule, wie rasch die Schülerinnen und Schüler die neuen Geräte vereinnahmten und im Unterricht einsetzen.

Die Basis für die insgesamt 48.000 Euro teure Umsetzung des investiven Medienentwicklungsplans waren die für die Digitalisierung notwendige Anbindung des Schulgebäudes an einen leistungsfähigen Internetanschluss in Höhe von 2500 Euro. Für die Ersatzbeschaffung des Schulservers sowie Vernetzung des Schulgebäudes mit WLAN für die Arbeit mit der pädagogischen Musterlösung des Landes Baden-Württemberg PaedML wurden 11.000 Euro fällig. Dass heute 20 mobile Endgeräte verteilt auf die vier Klassenzimmer als Grundausstattung zur Verfügung stehen und hierfür lediglich 6.000 Euro notwendig waren, liegt daran, dass die Zahl der Bestandsgeräte aufgestockt werden konnte.

Die Grundschule Die Grundschule Dogern zählt 72 Schülerinnen und Schüler in vier Klassen. Sechs Lehrkräfte unterrichten an der Schule, die über fünf weitere kommunale Betreuungskräfte einschließlich Sekretariat und Hauswirtschaft verfügt.

Diese wurden gleichzeitig neu administriert und in die Musterlösung des Landes integriert. 11.700 Euro waren notwendig für die Beschaffung der 20 mobilen Endgeräten für die Grundschüler, welche in einem Laptopwagen aufbewahrt werden. Ausgestattet wurden die Klassenzimmer mit Dokumentenkameras, netzwerkfähigen Farbdruckern und digitalen Bildschirmen als Anzeigegeräte, was am Ende 13.100 Euro kostete. Beschafft wurden zum Preis von 3.700 Euro Leihgeräte für die Lehrkräfte für den digitalen Unterricht.

„Wir sind mit der Ausstattung zufrieden“, so Schulleiterin Verena Zweigle, wohl wissend, dass laufend Anpassungen notwendig sein werden.