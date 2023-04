Bezirksvorsitzende Gabriele Zeller brachte Dank mit: Dank an die Mitglieder, die seit Jahrzehnten der Siedlergemeinschaft Dogern treu sind.

Seit 25 Jahren dabei sind: Hans Peter Albietz, Josef Amann, Susanne Bergmann, Angelika Fauser, Marlene Fricker, Johannes Huber, Berhold Malnati, Christoph Ripp, Karl Heinz Roller, Gerhard Weissenberger und Edith Welte. 40 Jahre Mitglied sind Gerhard Eisenberg, Gisela Gantert, Günter Groß, Bernhard Götz, Robert Hoffmann, Werner Jollet, Edda Lins, Elmar Stehle, Astrid Tröndle, Herbert Wassmer, Hermann Wehrle und Bernhard Widmer. Mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes Wohneigentum ausgezeichnet wurde Markus Mutter für seine 20-jährige Tätigkeit als Kassenprüfer.

Mit dem Frühlingsfest im vergangenen Jahr konnte wieder zur Normalität zurückgekehrt werden, versicherte Vorsitzender Karl Bockstaller, der sich freute, dass die Wirte-Abende immer größeren Zulauf haben. Stattgefunden hatte ein Sommerschnittkurs und die Frühjahrs- und Herbstputzede am Siedlerheim waren notwendig. Und auch für Kinder hat die Siedlergemeinschaft einiges geboten. Die sich im Gebälk des Siedlerheims eingenistete Ameiseninvasion war arbeitsmäßig und finanziell eine besondere Herausforderung. Nicht zuletzt durch den Zuschuss der Gemeinde konnte der Kassenbericht von Sabine Morchner mit einem positiven Ergebnis abschließen. Bürgermeister Fabian Prause dankte den Siedlern für die Bereitschaft, im Notfall die Kleinen vom Waldkindergarten aufzunehmen, aber auch für die rege Beteiligung am Dorfleben. Durch die Wahlen gab es keine Veränderung, einzig Carmen Tröndle ist neu als Beisitzerin. Die Dogerner Siedlergemeinschaft schickt zur Bezirksversammlung in Gaggenau Bernhard Wichtel und Gisbert Sperling. Als Delegierte für den Landesverbandstag wurden Karl Bockstaller und Simone Schneble bestimmt.

Von seinem Posten als Gerätewart wurde Hans Feil nach 14 Jahren verabschiedet. Sein Nachfolger ist Otto Arzner.